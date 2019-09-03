國民黨強打年改法案修正

2019-09-03

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院第九屆第八會期昨起進行立委報到，國民黨團總召曾銘宗昨拔得頭籌，針對本會期欲推動的優先法案，曾銘宗指出，除改善低薪、協助青年創業等法案，也會針對軍公教退休金不合理、違憲部分進行修正。對於民進黨力推「中共代理人」、廢除印花稅等修法，將全力反對。

歷次選舉，國民黨都會主打經濟牌，強攻藍軍長於經濟民生的訴求。對於本會期國民黨團欲推動的優先法案，曾銘宗也強調，目前已確定落於經濟範疇，包括「提高薪資執行條例」及「青年創意創業執行條例」，至於草案的內容與方向，近日將召開記者會對外說明。

年金改革爭議，也是國民黨選戰的主要訴求。曾銘宗指出，在大法官針對年改進行釋憲後，有關軍公教退休金不合理、違憲部分，黨團也會列為優先法案推動。至於其他的優先法案，目前尚待黨團智庫「國家政策研究基金會」進行討論，屆時將會提出。

全力反對中共代理人修法

至於民進黨團力推「中共代理人」修法，曾銘宗認為，條文定義不清，違反言論及新聞自由，會衍生重大爭議，且會讓逾百萬名台商陷入刑事陷阱，未來若通過修法，兩岸交流恐全面關閉，國民黨團全力反對；但若像美國、澳洲的外國代理人登記制，讓遊說、經費更公開透明、一視同仁，國民黨團支持。

曾銘宗也表示，對於民進黨團欲廢除印花稅，國民黨團將強力反對修法。

針對F-16V軍購特別條例、特別預算，曾銘宗說，軍購案能提升我們的防衛能力，大方向上黨團是贊成的，不過由於金額龐大，到底價格合不合理，屆時會從嚴審核。至於總預算案部分也會嚴格把關，希望錢能夠花在刀口上。

國民黨立委沈智慧指出，能源政策是本會期的重要議題，政府要台商回台投資，但電在哪裡？對於目前的能源政策，她覺得非常堪憂，「以核養綠」的公投通過了，但政府還是繼續把核四燃料棒免費送給人家，到底我們的能源政策為何？她認為蔡政府有必要說清楚、講明白。

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