何時鍘郭台銘、王金平？ 吳敦義：連署就違紀

2019-08-30

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕二○二○大選，「郭柯王」結盟態勢進入關鍵時刻，國民黨何時對郭、王開鍘，黨內爭論不休，國民黨主席吳敦義昨受訪表示，可能只要連署、有違紀的動作就會觸犯黨的規定；黨仍不放棄整合，「我只知道我們很努力，但是我不知道韓國瑜那邊到底努力到什麼進展」。

國民黨考紀會主委魏平政則明確指出，只要九月有黨員向中選會登記為總統選舉被連署人，等同宣示參選，黨紀一定就會處理。

吳敦義昨出席第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎頒獎典禮，會後受訪被問到何時對郭台銘、王金平開鍘？吳敦義表示，如果有違反黨紀的規定，當然依照規定處理，中常會也通過黨員行為規範，「就是這意思」。

對於黨內討論是要在九月中或等到十一月正式登記再處理？吳敦義表示，「說不定還不是登記參選，可能只要連署有違紀的動作就會觸犯黨的規定。」對於傳出郭台銘可能在中秋節前後宣布參選「中秋起義」？吳敦義則說：「我不能去假設。」

「我們很努力整合 但不知韓努力到什麼進展」

此外，國民黨整合出現難關，總統參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬接受媒體訪問時認為國民黨幫忙不夠，吳敦義昨反駁，雙方都要努力，不是每個人都可以馬上說服，「我跟郭先生也聯繫很多次」 ，但如果見面，一見面就一翻兩瞪眼，「那不就掛了嗎？」當然要先溝通。

至於是否認為韓國瑜對整合足夠努力？吳敦義重申，雙方都要努力，「我只知道我們很努力，但是我不知道韓那邊到底努力到什麼進展」，反正都是盡心盡力，哪有一個黨說希望開除或撤銷黨籍？這些是不希望出現的。

對於是否有希望挽回郭、王？吳敦義坦言：「我不能告訴你說沒有機會，可是我也不能告訴你說有把握」 ，總是要努力。

此外，若郭台銘參選總統，王金平接任競選總幹事或主委，王是否也要受黨紀處分？魏平政表示，這是明顯的「助選行為」，依照該規範違紀助選情形要被處停權兩年以下，情節重大可以撤銷黨籍處分。

魏平政說，如果有參選看板掛出來，一樣也要黨紀處分，但如果看板只是寫「某某人問候您」，而不是「某某參選人」，意義完全不同，必須請地方黨部了解看板是否為當事人懸掛及動機為何，如果真的是違紀參選，黨紀也一定處分，所以絕對不是十一月正式登記為候選人才處理。

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