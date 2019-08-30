被鍘遲早的事？ 王金平大笑：順其自然啦！

2019-08-30

〔記者陳柔蓁、陳昀、江志雄／綜合報導〕「郭柯王」結盟態勢漸趨明朗，國民黨更公開宣示，只要登記為總統選舉被連署人，一定祭出黨紀，鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨說，「這件事主控權不在我們，但國民黨要思考對中華民國發展、黨發展是不是好的」；國民黨立委、前立法院長王金平昨被媒體問及被開除黨籍是否遲早的事？王金平大笑說：「哈哈哈哈！順其自然！」

連署就鍘 郭辦：這樣對中華民國與國民黨好嗎

由於國民黨已拋出黨紀威嚇牌，對於郭方會不會在黨之前搶先一步動作？蔡沁瑜說，還沒有考量、討論過這方面的事。

郭台銘醞釀參選的傳聞，已讓不少國民黨立委憂心這次大選出現「雙母雞」現象，甚至有派系開始選邊站；蔡沁瑜回應說，理念一致、志同道合的人，可以一起努力開啟台灣第三條路。

郭台銘則自前天起展開一連三天的中東行程，蔡沁瑜表示，郭台銘將與當地基金公司、能源廠代表會面，對能源採購事宜進行了解；郭這趟中東之旅，除了想了解台灣能源產業做什麼，也是藉此追隨前行政院長孫運璿的腳步；孫運璿任經濟部長時，開啟台沙交流。

ＡＩＴ前主席薄瑞光 拜會王金平

另，美國在台協會（ ＡＩＴ）前理事主席薄瑞光昨拜會王金平，王會前接受媒體聯訪，針對外傳郭台銘中秋節宣布參選，王金平表示，不清楚，但九月十三日中秋節剛好是受理連署的第一天，當然是敏感時間。

針對自己是否仍參選到底？王金平說：「是啊，我講過是這樣，什麼路讓我參選以後再說。」被追問會用什麼名義參選？王說，最後總有一條路可以走。

吳敦義稱只要連署就可能違反黨紀，王金平表示，大家都應該尊重，這是黨應遵循的規範；對於國民黨前天通過黨員行為規範，將助選也納入黨紀處分，王說，大家都要遵守黨中央通過的規範，沒遵守就黨規處理也是應該。

至於國民黨聲稱全力整合，是否有與王金平碰面？王金平說，黨中央怎麼運作他沒消息，但從來沒和他接洽見面。

薄瑞光、王金平一見面就熱切寒暄擁抱，薄瑞光還唸著「好朋友、好朋友」。被問及台灣明年大選會不會很難預測？薄瑞光四兩撥千斤說，只是利用休息日來看看老朋友；被追問「可是老朋友也想選總統？」薄瑞光表示，這是巧合。

王金平昨下午到宜蘭縣冬山鄉造訪罹癌柚農陳朝根，幫忙推銷文旦。被問及是否看好韓國瑜與朱立倫合體？王說，選舉還會產生很多變化，這個組合的好壞，要看選民買單情況。

鴻海創辦人郭台銘與沙國皇室特別顧問HE Dr Fahad Al Tounsi Advisor to the Royal court 會晤，是由軟銀創辦人孫正義牽線。（郭台銘辦公室提供）

AIT前理事主席薄瑞光（左）昨日拜會立法院前院長王金平。（記者羅沛德攝）

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