蘇嘉全爭議農舍 最後無條件捐出

2019-08-29

〔記者邱燕玲、葉永騫／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜夫妻位於雲林的農舍違建案延燒不止，最後以賣出方式止血。二○一二年總統大選時，當時與蔡英文總統搭檔的副手人選蘇嘉全也被爆出有農舍爭議，即使合法，最後蘇嘉全仍無條件捐出，還遭監察院彈劾，兩相比較，韓國瑜的作法與國民黨的標準引發質疑。

農委會認定合法

立法院長蘇嘉全辦公室幕僚昨在臉書為老闆抱屈說，「一個合法，選擇捐出；一個違法，選擇賣掉」；「蘇嘉全院長的合法農舍被抹黑羞辱，選擇捐出。韓家違法的農舍，地方政府裡應外合，用訴願手段一直拖延，眾目睽睽下居然還敢賣出，令人咋舌！」

二○一二年大選，民進黨由蔡英文、蘇嘉全搭檔競選正副總統，國民黨於二○一一年九月開始猛攻蘇嘉全位於屏東的農舍議題，批評是「豪華農舍」，雖然屏東縣政府與長治鄉公所在九月底會勘後，認定農舍與農業設施均與核准內容相符，並無違規，但農委會卻解釋，興建農舍的十分之九農地須做經濟性農業生產，且農舍興建申請人須具農民資格，暗指蘇農舍違法。

風波延燒一個多月未止，嚴重衝擊小英選情，為設下停損點，蘇嘉全決定將農舍包括建物與土地，無條件捐給屏東縣長治鄉公所。

農委會則在二○一一年十二月發函指出，「農民資格非僅以職業別為審認基準」，認定蘇有興建的資格，其農舍合法，但監察院還是在選後的二○一二年九月彈劾蘇嘉全。

蘇嘉全所捐農舍，佔地○．二五公頃，目前仍閒置中，因多年來無人使用，屋內的木質裝潢及家具已經遭蟲蛀，地板破裂。長治鄉長古佳川表示，計畫將農舍改做社區關懷據點或長照中心，鄉公所正在辦理地目變更作業，但因屋況不佳，還得籌措經費進行修繕，才能提供社區居民使用。

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