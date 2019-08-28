民進黨徵召吳怡農 PK蔣萬安

2019-08-28

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今將徵召中研院社會所兼任研究員吳乃德之子吳怡農參選台北市第三選區立委，對決現任國民黨立委蔣萬安，吳怡農外型帥氣、學經歷俱佳，被視為「雙帥對決」。吳怡農昨受訪表示，他知道這是艱困的選區，很期待與蔣萬安競選，兩人有些共同朋友，也都有國外的經驗，但更重要的是他們的不同點，他關心的是國家的安全，這是台灣現在面臨最大的挑戰。

吳怡農今年卅九歲，是吳乃德之子、前民進黨大老吳乃仁之姪，美國耶魯大學經濟系畢業，在美商高盛集團工作多年，有國安會及行政院幕僚等資歷，擔任綠營新境界智庫國防小組諮詢委員。吳怡農卅四歲時放棄美國籍返台從軍，並自陸軍特戰隊退伍。

吳怡農參選北市立委，被黨內視為最強奇兵，還未參選就引發熱烈關注。然而，吳怡農此次參選，其實是他自己主動向黨中央爭取，盼有機會為民進黨在艱困選區作戰。

吳昨受訪表示，他小時候在松山區長大，過去七年住在中山區，很樂意從自己的社區開始，為台灣努力。他會站出來，就是已經做好準備，迎接挑戰；知道這是艱困的選區，但有信心找到共識，爭取中山、北松山選民的支持。

民進黨人士：牽制蔣的市長路

北市第三選區被民進黨視為北市指標性選區。黨內人士指出，由於蔣萬安是未來熱門市長人選，民進黨此布局也考量下屆市長及台北市議員選舉局勢，希望起到牽制蔣萬安的作用。

除了吳怡農的提名案，民進黨中執會今天預計通過台北市第六選區徵召律師謝佩芬、第八選區徵召台北市議員王閔生；新竹縣第一選區提名邱盈滋、第二選區提名民進黨新聞部主任周江杰；苗栗第二選區提名前頭份市長徐定禎；台中市第五選區提名交大助理教授莊競程；連江縣徵召民進黨發言人李問；金門縣確定不提名。

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