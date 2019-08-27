F-16V軍購案 拚年底簽署發價書

2019-08-27

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕美國批准售台六十六架F-16V軍購案，空軍編列兩千五百億元特別預算支應，軍方上週已將軍購特別條例草案送至行政院，盼在立法院新會期三讀通過，以利在十二月底前和美方簽署發價書，全案就能底定。

軍購特別條例 盼新會期三讀

空軍以代號「鳳翔專案」向美方採購六十六架全新的F-16V戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地。該案已於本月廿一日獲美國國務院批准，除戰機升級相關套件外，更供售三套GBU-54「雷射導引聯合直攻彈藥」（LJDAM）導引段套件。

軍方人士昨指出，此案總價約八十億美元，空軍將編列兩千五百億元特別預算，以支應美方同意供售的項目，另以一般公務預算支應彈藥、輔戰等裝備。

軍方人士說明，上週已將軍購特別條例草案送至行政院，盼全案能在立院新會期三讀通過，以利在十二月底前和美方簽署發價書；而簽署採購發價書，就正式進入採購程序，並能在三年後、亦即二○二三年可進行首批交機，並在二○二六年全數交機；反之，若特別條例或特別預算審議時程有所延遲，都將直接影響到購機及交機的期程。

民進黨立委王定宇受訪說明，軍購的特別條例草案完成立法後，國防部再根據條例編列特別預算案，再送立院審議。

對於F-16V軍購案，行政院長蘇貞昌昨受訪表示，在美國總統批准，經由美國會通過後，政院就會把特別預算案送至立法院，無論是國民黨總統候選人或朝野黨團，之前都對此表示肯定，舉國一致團結保護國家主權，會繼續做這樣的努力。

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