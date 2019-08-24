大法官28件意見書 不同意見11份

2019-08-24

〔記者陳慰慈、楊國文／台北報導〕大法官昨對軍公教年改釋憲做出釋字七八一、七八二、七八三號解釋文，釋憲結果也公布了這三號解釋文，大法官共做出二十八件意見書，其中協同意見書有九份，部分協同部分不同意見書八份，不同意見書有十一份。不同意見書中，大法官湯德宗直指，「年改的真正動機應是政府不願意再花這麼多錢來照顧（養老）軍公教退休人員！」

湯德宗︰政府不願再多花錢照顧退休人員

提出協同意見書的有大法官羅昌發、張瓊文、詹森林、許志雄、黃昭元；提出部分協同部分不同意見書的有大法官黃虹霞、許志雄、蔡明誠、詹森林、張瓊文；提出不同意見書的則有黃璽君、湯德宗、吳陳鐶、林俊益。

湯德宗在不同意見書中表示，政府喊窮的同時，卻又提出許多增加財政負擔的「未來計畫」，如八年八千八百億的前瞻計畫，甚至大量舉借，包括：產業創新條例「租稅減免」條款再延十年、加碼「減稅項目」、股利所得稅停徵（等同富人減稅）等，「其實，公共支出所涉及的各種舞弊與浪費，才是造成國家財政危機的罪魁禍首。」

黃璽君︰隨時變更退休給與 影響誠信

大法官黃璽君在不同意見書指出，政府將隨時變更退休給與，嚴重影響政府誠信，除已退休者外，在職者亦可能考量將來退休保障不足，可能提前退休，並一次領取退休金，以防日後政府變更規定，其衝擊非小，不可不慎。

大法官吳陳鐶在不同意見書表示，為使公務人員職業生涯具吸引力，以吸納優秀人才進入公務體系，並確保公務人員執行職務中立性，給予公務人員的退休所得替代率較私部門人員高，並非不合理。

林俊益︰年改手段和方法 應再貼心一些

大法官林俊益在不同意見書中直言，「既然是政府答應要給與軍公教人員的財產，當然是軍公教人員的財產」，調降退撫此部分費用本息，性質上如同國家對人民財產的徵收，年改三件解釋案，竟誤認為政府依比率提撥的費用本息，仍是政府的財產，再採寬鬆的標準，予以審查，這樣審查的方法是有問題的！林俊益認為，年金改革勢在必行，但無論如何，「年金改革的手段和方法，應該可以再貼心一些、細心一些！」

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