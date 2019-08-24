再任私校條款違憲 1169人可領退休俸

尊重大法官意見 政院將儘速推動修法
〔記者李欣芳、吳亮儀／台北報導〕司法院大法官針對軍公教年改釋憲案做出大部分合憲的解釋，對於退休「轉任私校禁領退休金」的規定宣告違憲，行政院政務委員林萬億等人昨召開記者會表示，退休軍公教再任私校專任教師而停領退休俸者約一一六九人，將發給退休俸，並從昨天起計算，行政院也會儘速進行必要的配套處理與修法。
至於大法官解釋認為相關機關應於消費者物價指數變動累積達一定百分比時，適時調整退休俸、贍養金及遺屬年金，以符憲法上體系正義的要求，林萬億指出，行政院尊重大法官意見，相關機關會儘速修正相關規定。考試院秘書長李繼玄也召開記者會表示，考試院會請銓敘部研議並提報考試院會儘速修訂；銓敘部長周弘憲說，已責成相關單位研議修訂相關條文的方向，以符合大法官釋憲意旨。
政務委員羅秉成強調，由於退休再任私校專職停領退休俸的規定，大法官認為違反平等權，因此現行相關法律的條文將廢止，行政院最快將在立法院下會期提出修法。
按照生效日發放 但無「補償」問題
對於退休軍公教人員再任私校，同時領有退休金，過去遭質疑為「肥貓」。主責年改的林萬億說，軍公教退休後轉任私校受限，是因當時社會有這樣的聲音，教育部未來應再和社會對話。由於這是宣告違憲，並無所謂「補償」、「補發」問題，而是按照生效日依法發放退休俸。
羅秉成表示，軍公教人員退休後再有其他私人工作取得薪水，那是工作上的代價，退休是另一個所得，對再任私校限制，大法官認為顯然不平等。媒體詢問，這是否意味著軍公教可同時領取薪資及退休俸，羅秉成說，「此解讀沒有問題」，既有條文宣告無效後不再適用，因此未來不影響同時領取退休俸及薪資。
擔任總統府國家年金改革委員會召集人的陳建仁副總統昨感謝大法官高度專業的解釋，肯定年金改革的合憲與必要。陳建仁期盼在大法官做出釋憲結論後，全體國人都能珍惜得來不易的改革成果，讓一切的紛爭畫下休止符。
陳建仁在臉書表示，釋憲文的結論不僅代表政府推動年金制度合理化、健全化、永續化的改革方向是正確的，也代表現職或退休的軍公教人員，再也不用擔心退撫基金即將破產的危機。