國民黨遺憾︰明年執政再調整

2019-08-24

〔記者施曉光、劉慶侯、吳柏軒、黃欣柏、王榮祥／綜合報導〕針對年改釋憲案大法官會議認定大部分條文皆合憲，國民黨昨聲明表達深感遺憾，並強調如果明年有機會重返執政，將針對年金改革做合理、合宜的調整，讓軍公教警消人員能在退休之後維持有尊嚴、衣食無缺的生活。

李俊俋︰15大法官 馬提8人 蔡提7人

立法院民進黨團書記長李俊俋則肯定大法官認同年改的精神與方向合憲，並特別點出年改沒有違反信賴保護原則。李俊俋也強調，現任十五位大法官有八位是前總統馬英九提名、七位是蔡英文總統提名，人數幾乎各半，顯示此釋憲結果沒有人與顏色的因素存在，國民黨別想以此另作文章。

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部則是砲轟司法淪陷，痛批御用大法官也成選舉機器！

全國公務人員協會理事長李來希認為，這是維護執政黨、避重就輕的解釋，也認為退休後再任私校教職，將是大法官的自肥條款。

反年改團體︰決戰明年立委大選

反年改團體「八百壯士捍衛中華協會」昨發起集會遊行，到司法院前觀看釋憲直播結果。退將吳斯懷表示，為捍衛軍公教權益，決戰點就在明年的立委大選，必須讓國民黨席次過半，才能戰勝民進黨的鴨霸，停止國家動盪。

全教總擔心「雙薪肥貓」重現

全教總則對大法官認定「退休後再任私立大學教師者取消退休俸」違憲，表達無法認同，憂心一方面領政府月退金，一方面又領私校全額薪水的「雙薪肥貓」將大量出現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法