柯再嗆旺中︰有這種媒體 哪還需要敵人

2019-08-22

旺中集團截稿前未回應

〔記者蔡亞樺、陳昱勳／台北報導〕台北市長柯文哲和旺中集團董事長蔡衍明隔空對戰越演越烈，都要求對方說明跟中國國台辦之間的關係，柯文哲前日受訪時，自稱和國台辦是對手關係，蔡衍明則發聲明質疑柯，「國台辦有必要把你當對手？還是你用輸誠或報備的方式來解決表面上的過招？」對此，柯文哲昨受訪大酸，蔡不要口水，「全台灣誰認為他不是紅媒？台灣有這樣的媒體，哪裡還需要敵人，不用了啦。」

對於柯的發言，至昨晚截稿前，旺中集團均無作出任何回應。

柯文哲昨早參訪Maicoin集團總部暨AMIS區塊鏈座談場合受訪表示，不管是每年雙城論壇、世大運，還是要和國台辦打交道，就是過招、互有攻防，國台辦對他而言就是打交道的對手，「那請問旺董和國台辦是什麼關係？他要出來講啊，大家心裡（有數）。」

媒體追問柯文哲覺得台灣人是中國人嗎？他說，中國有很多不同層次的意義，從拜媽祖、關公、開漳聖王、保生大帝等，台灣在華人文化圈，這當然不用否認，至於經濟上可以討論。

柯文哲也表示，政治上的中國，如果說台灣人就是中國人，中國就是中華人民共和國，那不用講了，這一定Game Over，不用玩了，連談都不用談，中國現階段有不同意義，就是會造成Confuse（迷惑）的地方。

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