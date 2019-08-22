韓國瑜桃園競總 議長邱奕勝任主委

2019-08-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨提名高雄市長韓國瑜參選總統，面對「換瑜」傳言不斷，桃園市議會國民黨團昨召開記者會宣布，韓國瑜桃園競選總部主任委員將由議長邱奕勝擔任，十三區負責人也全部到位；民進黨總統蔡英文爭取連任，由市長鄭文燦擔任桃市競選總部主委，將於南、北區各設總部，分別由前市議員黃傅淑香、社會局長王安邦出任執行長。

民進黨鄭文燦擔任主委 南北區各設總部

民進黨桃園市黨部主委張火爐表示，桃園市競選總部主委將由鄭文燦擔任，他擔任總幹事，負責選舉各項實務操作，至於南、北區總部地點，目前還在尋覓，未來執行長如有公職在身，必須先辭公職，十三區分部及負責人部分，還待開會討論，但已在洽談人選，黨籍議員將按選區屬性輔選立委。

韓國瑜桃園競選總部由邱奕勝擔任主任委員，市黨部主委楊敏盛擔任名譽主任委員，副主任委員為副議長李曉鐘、黃國園黨部主委于北辰，總幹事梁為超，其餘國民黨籍議員為副總幹事，而市議會無盟總召李家興及謝美英、劉熒隆將掛名副總幹事，李家興另擔任桃園市後援會會長。

梁為超表示，明年總統、立委大選將是一場硬仗，面對近來「黑韓」、「換韓」傳言不斷，黨團有必要跳出來挺韓，也呼籲新北、台中市跟進；韓國瑜參選總統是由下而上的庶民選舉，由於經費有限，也呼籲鄉親展現團結，若有合適外牆可提供懸掛看板，請聯絡國民黨各地議員，希望競選看板能遍地開花。

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