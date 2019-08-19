2019-08-19

記者賴筱桐／特稿

新北市長侯友宜不願接任國民黨總統參選人韓國瑜的新北市聯合競選總部主委，引發矚目。探究幕後主因，侯友宜了解民眾厭惡藍綠惡鬥，因此刻意淡化黨派色彩，只要能為新北市多爭預算及建設，他不忌諱與綠營人士同台。日前在新北舉行的國民黨全代會，身為「地主」的他缺席，雖遭韓粉砲轟忘恩負義、過河拆橋，但侯仍堅持走自己的路，深信藍綠擺兩旁，市政優先才是票房保證。

熟悉選務者都知，競選總部主委僅是掛名性質，競選總幹事及地方黨部主委才是主要的操盤手，但侯友宜如今連「表面工夫」都不願配合演出，讓外界好奇，也揣測他與藍、綠的敏感關係。

事實上，侯友宜雖由國民黨提名參選市長，但他的行事風格與傳統的「老藍男」大不相同，這與他刑警出身的背景有關，凡事講究是非對錯、實事求是，他雖與藍、綠陣營許多人士友好，卻討厭被扣上色彩帽子。侯過去擔任警政署長時，盛傳是前總統陳水扁拔擢，去年市長選舉甚至挨批「藍皮綠骨」，侯則駁斥從未加入民進黨，並爆料民進黨曾有意徵召他參選台中市長、嘉義縣長，但都被他拒絕。

非傳統政治人物出身的侯友宜，了解多數民眾厭惡藍、綠惡鬥，他在市長選舉就淡化政治色彩，多次抨擊藍綠惡鬥的政治亂象，他沒拿政黨補助款一毛錢，就連黨主席吳敦義等黨內要員幾次站台，他也是蜻蜓點水地短暫互動，選前數次的「禿子、燕子、漢子」合體，說穿了只是造勢策略，最終以近三十萬票的差距勝出，藍營的助力有限，靠的還是他強烈的鐵漢特質、「討厭民進黨」的氛圍，以及「非藍非綠」的形象吸引中間選民。

侯友宜深刻體認，民眾要的是安居樂業，不是噴口水的政治泥巴戰，他專心市政，雖然網路聲量頗低，但默默做事，標榜「衝第一線」的行動治理，政績已表現在民調數據上，新北市民對侯的施政滿意度達七十．五％，更堅定他「走自己的路」決心。

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