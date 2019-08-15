打城鎮戰 雲豹M2提升夜戰功能

2019-08-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」今日起至十七日舉行，除「劍翔」反輻射無人機、「騰雲」大型無人機外，甫進行測評的雲豹八輪甲車「M2」樣車也首度在國人面前亮相。軍方表示，該車型未來將成為八一迫砲或一二○迫砲的載台，藉此增強我國城鎮戰能量。

新型雲豹甲車「M2」樣車的裝甲較現役車輛更加流線，抗彈能力也隨之提升，並新增六輪轉向性能，迴轉半徑較現役同級車的四輪轉向來得小。此外，M2樣車的頂部艙門可水平打開，讓官兵可快速完成迫砲射擊準備；另外配備環周監控螢幕，輔助閉艙駕駛掌握戰場狀況；也因該車配備熱顯像感測，有助於提升夜間作戰能力。

軍備局生製中心二○九廠研設室副主任蘇仁寶表示，考量敵情威脅和軍種需求，雲豹甲車「M2」樣車裝甲和動力都予以強化，除可用於城鎮戰，也可酬載重型裝備並兼顧機動力。另有知情官員透露，雲豹甲車所搭載八一迫砲，射程可達六千公尺，將可強化我國地面裝甲戰力。

而在「國機國造」高教機國造方面，首架原型機將在九月廿六日出廠，並在二○二六年前完成六十六架高教機生產工作，未來將使空軍飛官訓練階段，自「三階段三機種」簡化為「三階段二機種」。至於高教機名稱，可能以空軍日前票選結果「勇鷹」為名。

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