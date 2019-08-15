初選後首現身 郭台銘再提0～6歲國家養

2019-08-15

〔記者陳柔蓁、陳心瑜／綜合報導〕國民黨總統初選落敗後神隱一段期間的鴻海創辦人郭台銘，昨現身「永齡鴻海希望小學—夏日英雄大會師暑期成果展」。他對小朋友提到初選時規劃的「零到六歲國家養」政見，並問現場小朋友希不希望再有弟弟妹妹，有趣的是，小朋友似乎不想要爸媽的愛被分走，多表示不太願意。

郭台銘昨天顯得神采奕奕，但不願受訪。媒體詢問「是否要等柯、王三人一起見面後再說？」郭在電梯內簡短回應「對、對、對」。

幕僚：

郭尚未決定參加桃園法會

郭柯王三人傳出十八日於桃園巨蛋舉行的「世界佛教青年僧伽會年會」碰面。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，已收到邀請函，正在瞭解活動的背景，「郭台銘還沒決定是否參加」。至於三人會後是否私下會談？劉宥彤說，目前沒有規劃。

外傳柯文哲推舉郭台銘或王金平出來選總統。劉宥彤說，台灣人民應該不會期待用這種方式決定誰選總統，應是有能者居之，現在談郭王選總統還太早。

郭台銘昨以永齡基金會創辦人身分出席活動，上台致詞時自稱「郭哥哥」。他說這是他七月三十一日返台後，第一個公開活動，因為他認為小朋友是國家未來的主人翁；「我們年紀已經大了，慢慢要被淘汰，國家的未來、希望，將來的發展，都在你們身上。」

郭台銘再提自己的「零到六歲國家養」政見，現場調查家裡只有一個、兩個小朋友的人數，問小朋友希望再有弟弟妹妹嗎？可是在場小朋友似乎不想要，場面令人莞爾。

郭台銘說，「多一點兄弟姊妹，將來出去外面做事、工作，做事業、學習，有很多好處，彼此可以幫忙」；郭並說，他有五個小孩、八個孫子，他們能夠在一起玩，學習團體生活、人與人之間、朋友之間的溝通。他請小朋友回去跟爸爸媽媽說：「郭哥哥說，希望家裡多一點弟弟、多一點妹妹。」

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