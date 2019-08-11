退將、高官赴中管制 9月上路

2019-08-11

防堵退將參加十一中國建政70週年大閱兵

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院上月三日三讀通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，並於廿四日公布，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸。行政院日前公告，該項修法將於九月一日施行。

近期中國兩場黃埔活動 已未見我退將

官員表示，中國將在十月一日舉辦建政七十週年大閱兵與相關慶祝活動，北京必將利用此一時機，對我退將做政治統戰，因此「兩岸條例」修法在九月實施，可適時發揮作用。事實上，「第十三屆黃埔論壇」六月在江西南昌召開、黃埔同學後代親友聯誼會上月舉行「首屆粵港澳台共同發展論壇」，已未見我退將身影。

禁赴中政治活動 違者最重剝奪退俸

行政院公布施行日期後，九月起，曾任國防、外交、中國事務或與國家安全相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為。違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處一千萬元罰鍰。

退離職人員的赴中列管時間最短三年，且「只能增加、不得減少」。直轄市長、縣市長及政務人員赴中前，須經內政部會同國安局、法務部、陸委會組成的審查會審查許可，返台後應向服務機關通報，但直轄市長應向行政院、縣市長應向內政部通報。

條文也增訂從事國防、外交、科技、情報、中國事務或其他相關機關從事涉及國家安全、利益或機密業務人員，仍得要求其赴中前及返台後，應向原服務機關申報，申報對象、期間、程序及其他應遵行事項的辦法，由內政部定之。

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