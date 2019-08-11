2004牽手護台灣》五百公里人鏈 宣示捍衛家園

2019-08-11

〔記者李欣芳／台北報導〕面對中國領導人習近平推進一國兩制台灣方案，本土社團正串聯討論舉辦像當年牽手護台灣的大型運動。二○○四年二二八牽手護台灣，當時全台二百萬的各地民眾以手牽手排列成長約五百公里的人鏈，宣示捍衛家園的盛況，也引起國際媒體的高度關注。

當初李登輝前總統為捍衛本土政權，挺陳水扁連任總統，經他登高一呼，出面整合民進黨、台聯及本土社團，成立手護台灣大聯盟，採納時任民進黨副秘書長李應元建議，構思以仿效波羅的海三國「自由人鏈」的手護台灣活動，並擇定在二二八發動百萬人民站出來向國際集體發聲，這項面對中國威脅、人民展現保衛家園決心的手護台灣運動，也賦予二二八新的意涵。

經醞釀與籌備多時，二○○四年二月一日，手護台灣大聯盟在台南縣舉行首場預演，約七萬人手牽手一直線排成長達六十公里的陣勢，展現驚人氣勢，其後在各縣市迅速擴散人氣。

二○○四年二月廿八日，超過二百萬的各地民眾以手牽手方式排列成長約五百公里的人鏈。北起基隆市和平島，南至屏東縣佳冬鄉昌隆村，向國際間展示台灣民眾面對中國飛彈威脅，捍衛家園的決心。李登輝並與時任總統陳水扁在苗栗主場會師， 李登輝在壓軸演說表示：「這是我有生以來最感動的時刻！」

二二八手護台灣運動，感動無數人站出來保衛家園，也為陳水扁成功連任發揮關鍵的臨門一腳。

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