女韓粉發文誹謗 陳菊決定提告

2019-08-08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕上月六日於罷韓的「廣德家」內，怒罵女高中生等人「去死」的楊姓女韓粉，深夜連續在五個韓國瑜臉書社團PO文，誹謗新潮流和陳菊在高雄貪污與挪用公款至少五百億，並提供五億元給蔡英文競選，還每年提供五千萬元，在每個大學培養組織學生，陳菊昨決定提告捍衛個人的清譽及台灣得來不易的自由民主。

辱罵女高中生挨告 又連續發文不實指控

楊姓女韓粉發文指稱，依調查局官員的消息，民進黨傾全黨之力打韓國瑜之因，是新潮流和陳菊在高雄貪污與挪用公款至少五百億，並提供五億元給蔡英文競選，每年還提供五千萬元，在每個大學培養組織學生。

不過PO文沒多久後，楊女隨即關上分享功能，只限定給自己的朋友觀賞，疑似想藉此規避刑責，但她的PO文早就被網友截圖流傳。

陳菊：捍衛個人清譽及台灣民主

陳菊昨獲悉此事後，直指有許多關於她的荒誕謠言四處流竄，包含在以前的官邸發現一百萬元現金、國安局吳宗憲少校是她的舊部屬、在高雄市長任內貪污五百億等等。陳菊表示，這些謠言不只禁不起事實的檢驗，更悖離常識的範圍，卻還是在網路一再轉傳，甚至被少數媒體名嘴引用炒作。

陳菊說，自己一生投入台灣社會改革迄今四十多年，個人作為自有公斷，從政的成績也不畏檢視，但這些謠言不只傷害她，更傷害台灣社會的互信、挑起無謂的對立，模糊了是非公道的界線。

所以，她決定對這些中傷謠言的製造與散播者提告，不只是捍衛個人的清譽，更是有責任捍衛台灣得來不易的自由民主，遏止為了選舉製造的謊言撕裂台灣社會，維護民主體制的正常運作，讓公共事務的討論回歸理性溝通、找回社會的是非公道。

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