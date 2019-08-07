一芳微博挺一國兩制 蔡︰水果茶加了政治味 就不好

2019-08-07

〔記者張菁雅、歐素美、呂伊萱、蘇永耀、陳璟民／綜合報導〕一芳水果茶在官方微博聲明支持一國兩制、譴責香港罷工，遭台灣網友怒罵，揚言拒喝，網友怒氣灌爆總公司墨力國際集團負責人柯梓凱臉書及IG，並有加盟店表達不滿，強調愛台灣；一芳水果茶昨發表聲明及發給加盟商一封信，絕口不提「一國兩制」 ，僅表示無意捲入政治並表達歉意，就怕再惹爭議。

一芳為捲入政治表達歉意

對於一芳水果茶微博惹議，蔡英文總統昨天出席「亞太國會議員聯合會（APPU）」開幕典禮幽默回應，「水果茶當然是天然的最好，加了政治味就不好了」。她稍後也透過臉書表示，生活在台灣這個自由、民主社會裡面，我們要「格外的警覺」。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天傍晚接受廣播節目專訪，被問到此事時，柯表示他不知道，世界上的事情有九十九％他不要知道，節省腦容量；主持人追問，這跟兩岸議題很有關係，柯回應說「這跟台灣一點關係都沒有，人家白痴，你理他幹什麼」？

一芳水果茶五日在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工，引發網友痛批「背骨」、「一芳中國茶」，一芳水果茶台中大墩加盟店搶先在臉書粉絲專頁發出聲明表示，不認同香港代理商的聲明，正向總部表達不滿，強調「絕不會改變愛台灣這片土地、這個國家的立場」。墨力國際集團旗下另一飲料品牌「喬治派克」彰化大竹店加盟業者也反彈，揚言若總公司三日內未發表反一國兩制等正確聲明，將「拆招牌、退加盟」。

昨有民眾到一芳水果茶豐原三民路及廟東直營店等購買飲料，小學生不懂一國兩制，強調好喝才買；但有高中女生到場獲知該公司支持一國兩制，當場表示「不會再買了」！

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