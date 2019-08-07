除確認涉國安機密外… 總統隨行人員 比照一般旅客通關

2019-08-07

〔記者巫其倫／台北報導〕國安特勤走私菸案引起各界關注，為避免類似情事重演，財政部關務署昨表示，本月十五日與外交部、國安局及交通部共同開會檢討通關禮遇辦法，目前原則上遵照總統蔡英文指示，除了總統走國賓禮遇通關外，其他隨行人員方面，將先確認人員是否具國安機密問題，以區分人員通關禮遇方式，不能全部都走國賓禮遇。

關務署等單位下週研商敲定

關務署官員表示，根據國際機場禮遇作業辦法，通關禮遇分為四種，包括國賓禮遇、特別禮遇、一般禮遇、商務禮遇。國賓禮遇的對象包括國家正副元首，三級機關首長以上才能享有特別禮遇，立委則是走一般禮遇。

台北關表示，由於總統指示應檢討禮遇流程，原則上除了總統外，其他隨行人員則不再有國賓通關禮遇，回歸一般旅客通關方式，但因為有些隨行人員身分特殊，具有國安機密問題，未來可能以其他禮遇方式通關，不能全部都走國賓禮遇。官員強調，現階段仍為海關提案，將與各主管機關討論。關務署也表示，本次事件華膳空廚確實管理不善，已對華膳空廚裁罰十五萬元。

關務署官員說，我國保稅倉庫共有一九○多家，目前來看業者自主管理守法度不足，且我國海關人力有限，將朝向加強業者自主管理為主，海關則會加強稽核，現行作法是由各關的副關務長帶隊到保稅倉庫稽核，以抽核方式，每年稽核業者兩次，未來將持續加強保稅倉庫管理。

官員表示，由於過去以紙本資料統計，很難看出貨品是否超量，未來保稅倉庫電子化後，只要貨品數量超出合理範圍，就會跳出紅旗警示，以便追蹤貨品數量。

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