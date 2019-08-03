蔡英文：投資台灣 現在是最好時候

2019-08-03

〔記者周湘芸／新北報導〕蔡英文總統昨參觀新北市儒鴻紡織公司，展開「三年有成產業之旅」，對台灣經濟表現，她表示，在外部局勢變動的情況下，台灣第二季經濟成長率為四小龍之首，現在正是投資台灣最好的時候。

「中國一連串決策是戰略性錯誤」

面對中國近期停止發放赴台自由行簽證、限播娛樂性節目等政策，蔡英文也批「不用等到歷史來證明錯誤，已經清楚看到中國一連串決策是戰略性錯誤，讓人感到不解、憂心」。

蔡英文指出，在國際局勢的變動下，很多台商回到台灣投資，今年五千億的目標已經快達標，外商也在台灣持續加碼投資，轉單效益都已出現，未來會持續訪視不同產業，讓國人感受到台灣企業的競爭力。

蔡先前在臉書引用台灣民主運動先驅蔣渭水的名言「台灣是台灣人的台灣」，被認為是在暗酸台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，蔡英文也說，這幾年台灣對國際社會參與跟貢獻，很多人都認為台灣是可以一起努力打拚的夥伴，說「台灣是世界的台灣」也不為過。

至於柯組黨是否影響選情，蔡認為，民主與多元本來就是一種價值，在這個階段有很多結合的可能性，作為總統、候選人，希望不論是台灣派、中華民國派或是中華民國台灣派，都要團結起來守護主權、民主。而被問到綠營是否有意團結台灣民眾黨？蔡則說，「我們的理念還是在我們共同、共享的價值，對台灣民主自由主權守護方式的一種責任感。」

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