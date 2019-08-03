經濟部查時力五立委補助 時力︰應一併調查其他黨團

2019-08-03

〔記者陳昀、彭琬馨、陳璟民、郭安家、黃佩君／台北報導〕時代力量立委高潞．以用被綠黨指控，其國會辦公室主任陳恩澤疑似利用職務之便「狂拿經濟部四百萬補助」，高潞面臨被開除黨籍；立法院國民黨團總召曾銘宗昨天接獲爆料指出，經濟部發函各單位，要求回報所有時力立委先前申請補助的情況，他質疑，時力立委黃國昌踢爆私菸案，所以民進黨準備還手，「大綠要打小綠了！」

經濟部︰未針對個人、特定黨派

經濟部表示，日前立委高潞．以用的助理申請補助案，引起社會高度關注及爭議；為避免後續需要說明時，再查證而導致時間落差，所以進行相關資料蒐集與查證，並非針對個人及特定黨派，但在資料蒐集過程確實有作業疏失，對相關委員造成困擾，經濟部致上歉意。

曾銘宗指出，經濟部秘書室用特急件傳真發出函文，要求經濟部所屬單位提供時代力量立委洪慈庸、徐永明、高潞．以用、黃國昌，以及退黨的立委林昶佐共五人，從二○一六年二月至今年七月底向經濟部申請補（捐）助、委辦的狀況，並要求昨天下午一點前回報。

「要查就查高潞，為什麼全部都查？」曾銘宗認為，這樣的清查方式，凸顯民進黨政府在黃國昌踢爆私菸案後，準備蒐集相關資料回擊，「大綠要打小綠了」。他認為，不只是經濟部，恐怕各部會也有，到底是誰交代處理，相關單位必須說明，否則不排除到監察院告發違反行政中立。

時代力量立院黨團總召徐永明表示，行政院用公權力調查一個黨團的所有成員，這麼有針對性，「行政院難道不知情嗎？」他質疑，到底是哪位長官下令，動用行政資源調查在野黨團。他說，要查時力黨團沒問題，請經濟部將所有調查結果公布，並一視同仁也一併調查其他黨團；立法院長蘇嘉全與行政院長蘇貞昌應一同出面公布結果，蘇貞昌並應向外界交代。

黃國昌受訪表示，發動國家機器調查在野黨，當代民主國家沒人會接受，呼籲行政部門應用一體標準全面清查。

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