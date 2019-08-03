華航四人列被告 邱彰信70萬交保

2019-08-03

〔記者黃捷、錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，主要鎖定華航的「專機會議」研析其內部分工，目前傳喚到案的最高層級為前資深副總羅雅美、空中商用品供應營銷處前副總邱彰信（見圖，資料照）。據悉，檢察官漏夜複訊後，認定邱應是專機免稅品業務的最高層級督辦人，諭令他七十萬元交保；羅的涉案程度則有待釐清，暫獲請回。

目前捲入私菸案的華航職員中，已有四人列為圖利罪被告，層級由上而下排序，分別是羅雅美、邱彰信、邱的下屬空品處協理于堯、于堯的下屬空品處代理組長黃川禎，其中僅羅獲請回，其餘三人以邱的七十萬元交保金最高，于、黃則分別以五十萬元、廿萬元交保。

羅雅美暫獲請回 涉案程度待釐清

據悉，黃川禎負責與在押總統府侍衛室少校吳宗憲聯繫免稅品訂購業務，但訂購數量、作業進度都會層層上報給協理及副總，最後由邱彰信代表空品處在華航內部「專機會議」上向層峰報告；由於華航為上市公司，他還需向層峰報告該次專機免稅品訂售業務的預期損益。

台北地檢署目前共傳喚十六名華航職員，已逐漸勾勒出華航方面專機空品的作業流程，為釐清暫放菸品的華膳空廚保稅倉庫是如何運作，以及「機邊交貨」是否符合相關規定，昨密訊四名華膳空廚基層職員；至於民眾告發華航董事長謝世謙涉犯圖利罪，謝雖列他字案被告，目前仍未被傳喚到案。

檢調近日密集約談國安局、華航、關務署台北關相關人員，兩週已訊問一一八人次，同時為釐清涉案軍士官當初轉帳及匯款紀錄，另發函玉山銀等十多家銀行，調閱訂購人的轉匯金流，清查有無幕後藏鏡人請託訂菸，以錢追人；檢方也持續向華航、華膳、台北關等單位調閱「保稅相互轉儲報單」等資料，釐清免稅品運轉作業有無瑕疵。

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