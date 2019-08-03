棄辦國際賽 體育署開鍘 冰協補助停1年 秘書長撤職

2019-08-03

〔記者林岳甫、鍾麗華／台北報導〕滑冰協會自行同意讓出「二○一九年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站」主辦權爭議事件，備受關注，體育署副署長林哲宏昨天召開記者會，宣布依「國民體育法」第四十三條規定，撤免冰協秘書長吳奕德，並停止該協會補助一年。

隱形國際壓力 交代不清

滑冰協會上個月廿三日在官網公告，「因國際情勢關係」，原訂今年十月三十日在台北小巨蛋舉辦的二○一九年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，被國際滑冰總會（ＩＳＵ）臨時通知取消台灣的主辦權。這項說法第二天立刻遭ＩＳＵ以新聞稿打臉，指我方五月底就提出可把主辦權讓出。吳奕德廿五日在記者會數次表示受到「隱形的國際壓力」，卻始終交代不清。

吳奕德越權 未報理事會

為釐清停辦主因，教育部七月廿六日與外交部、內政部、陸委會召開跨部會會議，並請吳奕德說明，認定整起事件是吳一人全權處理，吳未依章程規定事先陳報理事會，明顯逾越職務權限，且前後說法反覆，有損協會、國家形象，確定將他免職。

中國打壓 體育署狀況外

據指出，吳在跨部會專案小組坦言，中國以二○二二年北京冬奧參賽權為威脅，但之前體育署自始至終狀況外，還對外否認遭中國外力介入，對整起事件無法掌握，讓發出新聞稿、重砲抨擊中國的行政院、外交部、陸委會、教育部陷入尷尬處境，被媒體拿來做文章，事實真相確實是中國打壓。

林哲宏強調，吳奕德對隱形的國際壓力始終交代不清，因此要求冰協在七天內提出實質資料。

冰協昨天在台北小巨蛋冰上樂園舉辦一○八年全國錦標賽，吳奕德的秘書長職務雖然遭拔，仍出現在賽事現場，他以「忙碌」為由拒絕受訪，只表示，「我們現在真的很忙，只想專注在花式滑冰這項運動」。

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