私菸案 約談華航羅雅美、邱彰信

2019-08-02

〔記者黃捷、錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安局私菸案，在「華航組」部分，昨共計約談八名華航人員，層級最高的是日前遭拔官的華航前資深副總羅雅美、空中商用品供應營銷處前副總邱彰信，另二度傳訊華航空品處協理于堯及二十萬交保的空品處組長黃川禎，此四人身分均列圖利罪被告，另外四人則是參與訂菸作業的基層員工。

據了解，羅雅美、邱彰信兩人是因先前遭民眾告發圖利罪，才會列為他字案被告；而黃川禎先前遭約談時，供稱于堯是他的上司，且檢調前天針對基層員工大規模約談後，檢察官認為于堯涉案情節升高，昨將她改列被告，訊後諭令五十萬元交保。

近期可能傳喚「國安局組」將校

至於「國安局組」部分，在押的吳宗憲、張恒嘉喊冤，指是「循例行事」，檢方認為私菸案應為國安特勤單位長年陋習，連日向國安單位調閱相關文件，釐清各層權責歸屬，近期不排除傳訊侍衛系統警衛室旗下內衛、警情及侍從等三名上校組長；更上一層的少將主任林國欽、陳逸夫、少將副侍衛長柳惠千，或已調職的前中將侍衛長張捷，則視案情進展擇期傳喚。

據悉，因此次訂購的免稅菸多達一萬餘條，打破歷來元首專機的紀錄，華航授權與特勤的聯繫窗口、空品處組長黃川禎，跳過向免稅店調菸的模式，直接向菸商下單，待菸品備妥後，再從菸商保稅倉庫直運至華航旗下華膳空廚保稅倉庫存放，並貼上「VVIP」字樣。

由於菸品數量龐大，檢調研判不可能全由基層員工處理，必須由更高權限的主管批核，為釐清空品處整個訂菸流程及組內分工，繼前天訊問十名基層員工後，昨再向上約談羅、邱、于等人，先前以二十萬元交保的黃川禎，也再次被傳喚到案。

私菸案爆發後，華航於上月廿六日晚間公布懲處名單，拔除羅雅美、邱彰信副總職務，羅調任董事長室特別助理，邱則調為總經理室高級專員。另外，正義公民聯盟主席尚潔梅認為羅、邱及董事長謝世謙均涉嫌瀆職、違反菸酒管理法，上月廿三日也赴北檢按鈴告發，北檢已併案偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法