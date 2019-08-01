業者估：中客減50-70萬人次 下半年觀光產值 恐損200億

2019-08-01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國文化與旅遊部昨突然宣布八月起停發四十七城市來台旅遊個人證，引起兩岸旅遊界震驚。業界預估，今年八月至明年二月的大選期間，中客來台自由行恐縮減五十萬至七十萬人次，若按每人次平均消費四萬元，估下半年觀光產值恐損失約兩百億元，今年原預訂來台國際旅客一千兩百萬人次的目標也將受影響。部分飯店業者則表示沒在怕，近年政府力推新南向，日韓旅客增加不少，近年業績明顯成長，最重要還是開拓多元客源。

全年1200萬國際旅客人次 將受影響

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲昨表示，看起來主要是限縮自由行，其實也會影響團客，因為旅行團組團時，有些客人會以自由行名義併到團體，目前預估今年八月至明年二月的台灣大選期間將減少七十萬人次中客，其中三成可能就是以自由行名義來台的旅客。

但據統計，近年觀光局開拓多元觀光市場，中客占比早已大幅降低。台北大倉久和大飯店表示，目前住房以日本旅客占比最高，約五成，中國旅客占比不到一成，中國暫時限縮中客政策的直接影響並不大。六福旅遊集團則表示，六福客棧目前主要以日本客為主，六福萬怡酒店則因萬豪集團品牌加持，以及鄰近南港軟體園區緣故，歐美客及商務旅遊（MICE）逐漸占多數，目前中客僅占一到兩成。

有不具名飯店業者透露，「雞蛋不能放同一個籃子裡」，觀光旅遊市場太過倚賴任何單一國家的旅客原本就有很大風險。

近4年來台觀光客人數變化

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