冷眼集》老共再度來襲

2019-08-01

記者鄒景雯／特稿

老共又來了，老共每次來準沒好事，這就是當代北京涉台系統完全腦筋停擺的再一次明證。

中國這趟來襲，即今天（八月一日）起停發其四十七城市的來台自由行個人證，就時間點，距離明年一月大選投票日而言，應是提早了一些；在策略上，相信這是一系列「懲罰」行動的開端，未來還會有老共自認能夠影響台灣公民投票意向的諸項措施，預料將持續推出。

為什麼選擇在這時候啟動對於台灣的影響？不外三種可能，一是台灣民進黨、國民黨兩個主要政黨的總統提名態勢已經陸續明朗，基於打擊敵我勢力、確保友我陣營能夠輪替上台的慣性思維，決定即期對民進黨展開壓制；二是最近香港因「反送中」運動，令中國治港陷入嚴重的混亂，自由港人與台灣的連結繁密，暫停中國人此時赴台自由行，有降低政治性效應與風險的目的；而最為合理的原因是以上兩者皆是。

問題是，中國踏出這一步之後，民進黨感到厭惡是必然的，然國民黨一點也高興不起來，這由韓國瑜第一時間的回應可以窺見，連他都必須奉勸對岸這是設置不必要的障礙，傷害兩岸交流往來，說明一廂情願的北京再度「幫倒忙」的實況。

拿自由行開刀，之所以是蠢主意，不僅在於這些是老套，過去幾次指標性的大選早已使用過，北京以為這是對台北的直接「制裁」，事實上打擊的是全台在地的旅遊業、商家、夜市，包括任何顏色的選民，有誰會開心？更在於今年元月二日習大大才發表兩岸關係行穩致遠的「習五點」，枉費通篇細聲軟語，經此粗暴的不文明做法，坐實了中共到底是什麼樣的政權，印證民進黨的「恐共牌」為真，再對照於香港的慘烈處境，更加讓在台灣主張與中國友善相處的意見，當下淪為「承歡派」，徹底失去了正當性。要選總統的人，這時有誰能不與之劃清界線？且有甚者，老共來襲，也讓中國議題當道，內政的爭議退位，在野黨的攻起線頓時被沒收了火力，北京無疑成為蔡英文的最佳助選員。

這麼多年來，老共之所以依舊重複錯誤的老路，跳不出意識形態的死胡同，與習近平的高度集權有很大的關係，在愈發專制封閉的體制下，已經注定他們的決策體系必然走向偏聽偏信，即使有著龐大的智囊幕僚，也只有強化獨裁者的意志，群起進入集體迷思，已經起不了作用。

看到對岸已經按捺不住的發作，蔡政府在撿到槍之際，千萬不要大意，要讓兩岸問題成為大選主軸，必須掌握有能力處理的最高指導原則，既不能重蹈去年被假消息打趴的覆轍，也不能再犯私菸案的左支右絀，一定要針對北京一切可能的出牌，做好準備，提出對策，有效因應。順風牌來了，還能不打好嗎？

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