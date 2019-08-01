議員提醒民眾水管裂 韓國瑜竟稱被抹黑

2019-08-01

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕燕巢區自來水管又破裂，韓國瑜昨受訪時批評議員又做假新聞，這是自來水公司負責的，不是高雄市政府權限。遭點名的民進黨市議員高閔琳則反批，她臉書上是指自來水管爆裂，從頭到尾沒有提到韓國瑜，酸韓是得了酒精戒斷症候群嗎？

燕巢自來水管一週兩爆 韓批假新聞

高雄市燕巢區鳳雄里鳳龍巷的自來水管，前晚又傳出爆裂，這是燕巢最近一週內第二次發生自來水管爆裂，媒體昨詢問市長韓國瑜的看法。

韓國瑜可能沒搞清楚狀況，開頭就批「自來水公司在修復，議員急著貼圖，在網路上修理我們，如果是蔡英文政府的話，他可能被告喔，這是假新聞！」韓國瑜罵說：「身為市議員，不要急著抹黑唱衰高雄市政府，也不道歉，講完話後就以為抹黑的目的達到了」。

臉書沒提韓 高閔琳酸韓對號入座

但遭點名的市議員高閔琳，其實臉書上只寫著︰「燕巢鳳雄里鳳龍巷自來水管爆裂，路面仍在維管中」、「嗯⋯⋯深水里的牧場路才剛修好⋯鳳雄里鳳龍巷馬路，又因自來水管爆沖以致路面隆起⋯」現已入夜，也已設置三角錐、交通管制中，請大家行經「環球水泥廠」前方路段要小心！

高閔琳說，她很詫異韓市長的回應，她和國民黨色彩濃厚的里長陳明發都有發文「事實怎麼會是假新聞？」她說，從頭到尾沒有提到韓市長，韓卻自己對號入座，情緒失控暴怒。

水公司：已加強供水壓力監控

水公司表示，已派員搶修，影響八十戶用水，目前已調派水車，協助用戶供水；兩次爆管處均在燕巢區，皆屬於管壓較高及丘陵地區，由於地勢高低起伏，易因供水量變化區導致管損漏水，已加強供水壓力管控及監視，以減少漏水案件發生。

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