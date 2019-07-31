郭要回來了 下月辦粉絲感恩餐會

2019-07-31

〔記者陳柔蓁／台北報導〕在國外沉潛十六天的鴻海創辦人郭台銘擬於今（三十一）日返台，他昨天透過臉書宣示，自己仍然關心台灣，初選下鄉時對地方許下的承諾也一一兌現，已經派員到桃園市觀音區樹林新村愛心義診；他還再提初選的政見「健康大數據」，留下深刻伏筆，而郭粉的公民連署行動也緊鑼密鼓地進行。

臉書再提初選政見 埋伏筆

有關郭台銘何時返台，郭台銘友人指出，如無意外，郭將於今日返台。郭辦則指出，外傳郭台銘今天上午七點半專機返台，經查為誤，目前對郭先生實際返台時間並不清楚。

雖然郭台銘在國民黨黨內初選落敗，但郭粉持續連署，希望能以公民力量力拱他出來角逐總統大位。郭未表態是否有參選意願，僅透過幕僚表達感謝，也跨海傳LINE：「天氣很熱，叫他們多喝水，要小心安全。」並可能在八月時藉舉辦感恩餐會，與粉絲見面。

郭台銘昨在臉書PO文，以「福國利民第一步『身體健康』」破題。他說，自己七月初拜訪被稱為「癌症村」的觀音區樹林新村時，發現媒體報導、衛生局回應「觀音區罹癌死亡統計數據並沒有比較高」，這顯示村民們想知道的「原因」，時常和冷冰冰的數字回答並沒有交集。

郭台銘當時承諾為「樹林新村」村民提供健康檢查，他廿八日雖不在台灣，但派永齡健康基金會與觀音區衛生所、樹林里里辦公處、台南市立安南醫院、立達診所等共同合作，提供村民個人健康檢查、癌症篩檢，協助村民從家族病史與個人健康作綜合評估。

郭台銘指出，村民的數據在得到允許及去標示化，可以投入大數據研究，因為我們每個人都想知道「為什麼生病，如何不生病」。

郭重申，他提出的大健康產業是台灣可發展並傲視亞洲的產業，發展一個數兆美元的產業，同時為國民健康創造福祉，福國利民永遠是他的目標。

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