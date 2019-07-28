2020立委選戰》民進黨敲定53席 22艱困區擬徵召

2019-07-28

〔記者李欣芳／台北報導〕積極部署明年立委選戰的民進黨，正加速提名布局，並保留彈性與時代力量等泛綠政黨合作。民進黨高層昨透露，應可在八月底完成所有區域立委的提名，山地原住民將徵召屏東縣政府原民處處長伍麗華參選，花蓮縣選區仍鎖定現任立委蕭美琴。

將保留彈性 與泛綠政黨合作

民進黨預定八月七日召開中執會，徵召魯凱族原住民伍麗華投入山原立委選舉。民進黨在各三席的山地與平地原住民選區，將只各提名一席，日前已徵召立委陳瑩繼續參選平原立委。

下屆立委選舉七十三個區域選區，民進黨五月廿二日已公告四十九個立委初選選區提名名單，剩餘廿四個選區採徵召方式處理。七月十日中執會通過首波兩個艱困選區徵召名單，包括現任基隆市立委蔡適應、新竹市徵召新竹市前議員鄭宏輝。

民進黨正積極布局其他廿二個立委艱困選區的適當人選。下屆新竹縣立委選區一分為二，徵召黨內新生代民進黨發言人周江杰、前民進黨發言人鄭朝方的呼聲不小，高層仍在做整體考量。

花蓮縣立委選舉，現任立委蕭美琴在初選時並未登記，不過在黨主席卓榮泰、總統蔡英文積極勸進下，蕭的態度鬆動，民進黨目前仍鎖定花蓮最強人選蕭美琴。不過，考量四月出獄的花蓮縣前縣長傅崐萁的動向仍不明朗，黨內有意見主張不必急著徵召蕭美琴，可先觀察傅崐萁的動態再確定。

民進黨與泛綠政黨時代力量的競合也引發矚目，外界關切是否在台北市第五選區、台中市第三選區禮讓時力立委林昶佐、洪慈庸，不過黨內仍有雜音，尚待兩黨協商。民進黨發言人李問表示，民進黨將儘速完成立委選舉的提名，但也保持彈性與其他政黨溝通、對話與合作。

黨秘書長羅文嘉表示，民進黨將在九二八黨慶前後舉行有關黨慶與全代會的活動，屆時將進行總統選舉與立委選舉的聯合造勢。

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