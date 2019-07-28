國民黨全代會今提名韓國瑜 吳敦義：不希望還有人參選

2019-07-28

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨全代會今將正式通過提名高雄市長韓國瑜出馬角逐總統寶座，藍營原想藉此展現全黨團結氣勢，但在分裂危機迄今未解下，這場團結大戲瀰漫一股藍色憂鬱。國民黨主席吳敦義昨參加海外黨代表餐敘活動時也公開喊話說，既然已經透過完整、透明化且公平的民調機制，產生總統候選人，就不希望有任何人再參與總統選舉，否則恐怕就分化了力量，選舉結果會讓人十分擔心。

吳：不管哪個粉 都應非藍不投

雖然郭台銘陣營日前對外澄清目前並無脫黨參選打算，但面對台北市長柯文哲動作頻頻，昨並稱「我有些問題，他（郭台銘）還沒有回答」，情勢發展已讓藍營警戒狀態再度升級。

除了郭台銘，另一位拒絕參加初選的前立法院長王金平，動向也始終備受關注。王金平前晚在高雄市參拜宮廟受訪時，面對媒體提問是否思考繼續參選，王金平一席「一切還是順著因緣走，也就是上天要自己走這條路的話，上天就會做安排」的談話，同樣引人側目。

面對郭台銘與王金平的曖昧態度，黨內擔心今日過後藍軍恐怕不是整隊出發。吳敦義昨則強調，黨既然透過公平的機制產生了候選人，期待不管是哪一個粉，都應該「非藍不投」，現在已經有藍軍的代表人出來了，就一起投給藍隊。

在郭台銘缺席十五日黨中央初選民調結果公布記者會後，黨中央即透過各種可能管道想要留人，但最近傳出部分藍營要角嘗試與郭連繫，卻都不得其門而入。黨內人士認為，種種跡象來看，郭台銘的問題顯然相當棘手，檯面上的藍營要角似乎都無法掌握郭的動向。

藍大咖與郭連繫 傳都吃閉門羹

國民黨今日全代會預定通過修改黨章，刪除黨籍總統當然兼任黨魁的條款。黨內認為，無論未來郭台銘、王金平是否出走參選，今日全代會如果確定通過刪除黨籍總統當然兼任黨魁的條文，至少確保黨主席吳敦義與韓國瑜今後可以維持一定程度的合作關係。

雖然韓國瑜能否當選總統，要到明年一月十一日才會確定，但黨內認為，修改黨章確定總統不兼黨魁，具有替吳、韓關係座標定位的意義，有利奠定「吳中央」與「韓總部」未來合作基礎，如果全代會沒有通過黨章修正案，以吳敦義的政治性格，有可能就鬆手黨機器，韓國瑜反而會選得更為辛苦，因此黨章修正方向符合韓國瑜現階段利益。

此外，黨章修正案還包括，增加五個「指定中常委」名額，將現行由黨魁指定青年團團長、青工會會長及五位黨籍政務官擔任的「指定中常委」名額，再擴增五個，由黨魁指定黨籍直轄市、縣市長擔任，中常委席次總數將由目前的三十九席，擴大為四十四席。

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