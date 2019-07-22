2019-07-22

記者鄒景雯／特稿

台灣是個很特殊的國家，雖然二千三百五十萬住民站在同一塊土地上，但是共同體的建立卻異常的緩慢。今年是大選年，兩大色塊的選民難得有志一同，都有不小的「亡國感」，看似皆聚焦於主權，然而認知定義南轅北轍。民進黨籍的蔡總統在美國呼籲台僑要團結投票，「才守得住台灣」；國民黨的總統提名人選韓國瑜則動員鐵粉車輪旗上身，以「擁抱中華民國」，不明瞭的人還以為是兩國正在交戰。

事實上，這兩類人群有著相同的權利與義務，不論哪個政黨上台，再討厭、再生氣，大家都無異議繳稅給執政的政府，大不了四年後，另一半的人再想辦法把自己放心的政黨推上台；與正常民主國家的子民沒兩樣，這種對立屬於內部矛盾，不是敵我鬥爭。這就如同雙方共同使用的千元大鈔，一面寫著中華民國，另一面畫著台灣最高峰玉山，並非喜馬拉雅山，可以視為是一體的兩面，各自存在，共同構成，也是同一國人。

既然是同一國的，何以一邊說自己當選才能守住台灣，另一邊的說務必政黨輪替，中華民國才不會滅亡？在威權時代，我們可以歸諸於「國家認同」的歧異，甚至是「統獨意識」的對壘，但是在民主化這麼多年後的今天，除非是老一輩觀念上的根深柢固，對於佔據社會中堅地位的絕大多數青壯代來說，以上界定已經失去準頭，比較貼近真實的描述是：大家對如何保衛這個國家的方法，產生了嚴重的爭論與對峙，特別是在中國的硬實力愈來愈壯大、敵我消長不斷差距擴大之際。

其實，去除情感面的因素，純粹就理性分析，傾藍與自稱白色的一邊認為，台海和平植基於台灣的不挑釁，以及兩岸加強交流互惠的雙贏關係之上，於是涉及零和關係的主權問題，力主盡量模糊化，「九二共識」一度應運而生，如今走不下去了，仍有不少人汲汲營營於尋找另一組名詞來瓜代。這種假設，基本上是錯判了自一九四九年以來兩岸問題的本質，兩岸之間既存在零和關係，也確有雙贏的空間，但是在謀求雙贏關係之前，台灣必須在零和關係上取得確保，否則根本無從創造雙贏。

在國民黨兩蔣時期是清楚這個優先順位的，為了主權存在，先致力於零和問題，也就是鞏固實力原則，對外是軍事，對內就是清共，只可惜他們採取了過於激烈的化療手段，正常細胞與癌細胞一起殺，不幸演成了白色恐怖。否則他們的戰略是清楚的，絕不是當今藍營徒子徒孫的糨糊。

相對的，泛綠的一方著重於零和問題，強調主權的對等與不可讓渡，但是也不乏存有另一種迷思，那就是台灣的主權地位並無法僅憑藉表面形式或嘴巴念力即可獲致，國家安全終究還是要回到實力的厚植上。今天的台灣，對外要形成不對稱戰力，提高解放軍妄動的代價，對國內環境的穩定，則要採取標靶治療，在嚴守民主人權界線的前提下，精準去除敵對勢力入侵的病灶，因此反情報的工作能量必須非常顯著，這些都需要更大心力與專業的投入，然比較主要各國全方位對付外力的嚴肅性，綠色執政已經做到滴水不漏，讓全民信賴安心了嗎？老實講，巷仔內的，看到無孔不入，不憂慮者，鮮矣。

做實事很重要，藍綠白狀況各一，但都需要加把勁。

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