蔡：團結台灣派、中華民國派

2019-07-22

〔特派記者楊淳卉、記者王秀亭／綜合報導〕蔡英文總統挑戰二○二○連任，面對獨派團體喜樂島組黨挑戰，及台北市長柯文哲可能參選總統的變數，蔡總統美國丹佛時間廿日與國內媒體茶敘時表示，希望能夠團結所有可以團結的力量，她要團結「台灣派」、「中華民國派」，保護中華民國台灣。

蔡總統「自由民主永續之旅」過境美國丹佛，在與媒體茶敘時，媒體詢問，與柯文哲「白綠分手」原因為何及未來「白綠合作」可能性？蔡總統表示，答案其實很簡單，在選舉中最重要的是投票那些人，「我們會去團結最大的力量，無論是台灣派、還是中華民國派、或是理念價值相同的人、愛台灣、要守護台灣的人，都是我們要共同集結的力量。」

副手人選 全黨會坐下來討論

蔡總統表示，她相信明年大選台灣選民會聚焦在國家的未來，尤其是我們民主自由的生活方式能否持續下去，二○二○選戰是價值制度和生活方式的選擇。

蔡總統說，處理兩岸關係時，希望能持續維持台海和平穩定，但也希望中國方面能了解，台灣人民所希望的是什麼、我們重視的是什麼，在每一次大選，我們想表達的是什麼。

另對外傳府院高層對於中共代理人修法改變方向，重點改為揭露而不是處罰，蔡總統回應，「我現在正在進行外交工作，所謂府院高層，應該是沒有這樣的討論。」至於副手人選，獨派仍盼能與行政院前院長賴清德合作，更有呼聲指向桃園市長鄭文燦，蔡總統先是開玩笑說：「鄭文燦聽到，自己都會嚇一跳。」她表示，等政治情勢比較明朗時，全黨會坐下來討論，「我們的目標，還是在二○二○推出最好、最能勝選的組合。」

「DPP姊妹幫回娘家」 台東起跑

此外，民進黨中央黨部因應二○二○總統及立委選舉，凝聚、團結婦女組織力量，首場「DPP姊妹幫回娘家」選舉座談會從台東縣起跑，約有三百名婦女昨晚齊聚台東市娜路彎大酒店，民進黨主席卓榮泰特地搭乘火車抵達台東，與台東婦女見面。

卓榮泰表示，台東是台灣第一個迎接日出的地方，而日出代表希望，民進黨盼承接希望守護台灣。卓也說，中華民國是台灣已是共識，台灣目前有內在威脅及外在敵人，且國內有些人對中國存有很大的幻想，喚起保台抗中意識，才能真正解決內部紛爭，只要團結就更有力量，敵人的力量會小很多。

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