當韓副手？ 朱：沒這樣的想法

2019-07-22

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選落幕後，前新北市長朱立倫昨首度接受專訪，被問到是否願擔任初選出線的高雄市長韓國瑜的副手，朱強調「沒有這樣的想法，重點是趕快團結」。

朱立倫昨晚接受網路直播專訪時坦言，初選後說沒有失落是騙人，他盡量讓自己坦然，平常心面對，堅持理想做自己，因為他是「選真的」。

朱立倫也提到，四年前他參與總統選舉，那是必輸、必死的局，連找副手幾乎都找不到。朱還爆料，當時他曾找昨晚訪問他的沈春華當副手或不分區立委，但沈都不要，沈當場驚呼：「幹嘛爆這個料！」

沈也詢問朱近期被點名為韓國瑜副手人選的看法。朱強調，完全沒有這樣的想法，現在只想快樂的做自己。朱還說，國民黨文化很惡質、很糟糕，不需要聽到一點消息就在背後損自己同志，「我會搶位置？」不必再消費他或污衊他，他基於道義、友情，立委選舉還是會幫忙，不需要講他有什麼陰謀動機。

朱立倫強調，韓國瑜的副手人選最重要的是「加分」，但副手是誰都不是關鍵，重點是要趕快團結。對於總統初選出爐後，各種職位由誰來當比較好的傳聞，朱認為，這種傳聞就是要讓國民黨打敗仗、害國民黨的，國民黨會這麼笨？這麼白痴？現在講誰去分贓就穩落選。

郭若真的出來 藍軍就差不多打包了

朱也說，國民黨基因不知道是出了什麼問題，最缺的就是團結，選完不過癮還要繼續打，必須學會民主風度。對於郭台銘是否脫黨參選？朱立倫說「我想應該不會」，畢竟要給郭一些時間，但如果郭真的出來，藍軍就差不多打包了。

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