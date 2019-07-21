星期專論》香港反送中抗爭推升蔡英文總統連任選情

2019-07-21

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

就在幾個月前，蔡英文總統的連任選情面臨來自黨內外的重大挑戰，除了同屬民進黨的前行政院長賴清德，還有國民黨籍的高雄市長韓國瑜，以及無黨籍的台北市長柯文哲。然而，在距離明年投票日還有半年之久的此刻，情勢看來已大為不同。

前省長宋楚瑜 是否再次參選

韓國瑜在七月十五日揭曉的黨內初選中勝出，將代表國民黨參加明年一月的總統大選。至於鴻海集團創辦人郭台銘或其他人是否將獨立參選，目前仍未可知。蔡英文已擊敗賴清德贏得黨內初選，民調也顯示她的支持率壓倒泛藍陣營的所有可能對手。我們現在還得等等看，當選機率渺茫的前台灣省長宋楚瑜，還會不會再次出馬參選。

雖然中國的領導人從來沒有親身經歷過真正的民主選舉，因為他們偏好的模式是一人競選的獨腳戲，即使選民毫無熱情，卻仍基於明哲保身的原則出門投票，炮製出萬民擁戴的假象，但在我看來，北京正盡其所能地為蔡英文女士輔選。

影響台灣政局和兩岸關係的重要國際背景，是香港出現的動盪局面。香港特區行政長官林鄭月娥想必是在北京當局的強力鼓動下，提出極具爭議性的《逃犯條例》修訂草案，授權將依據中華人民共和國法律起訴的犯罪嫌疑人，從這個前英國殖民地引渡到中國，接受刑事控罪。

港民大規模抗爭 北京失算

林鄭女士或她的北京後台老闆始料未及的是，大規模的抗議行動接踵而來。多達兩百萬港人走上街頭，演變成一連串的公民抗爭，讓林鄭和怒不可遏的中南海高層大驚失色。儘管少數激進人士在七月一日衝撞立法會，並在短暫佔領期間造成某些破壞，導致波瀾壯闊的「反送中」運動被貼上「嚴重暴亂」標籤，但群眾抗議的聲浪迄今仍澎湃不息。支持民主的朋友可以為這些逾矩行為感到惋惜，但不能無視於鼓動他們勇於抗爭的熱情。

香港目前面臨的危機，在於鄧小平大言不慚的承諾—這個前英國殖民地在一九九七年移交中國後將維持高度自治，五十年不變—到底還算不算數。眾所皆知，鄧小平在一九八○年代初期與英國首相柴契爾夫人談判香港前途問題時，曾保證香港的自治地位至少到二○四七年不會改變。

鄧小平還將這個模糊的概念延伸到台灣，但「一國兩制」從未在台灣產生有意義的回響。台灣拒絕「一國兩制」的論據，是台灣已擁有做為主權國家的一切條件，完全不能與英國殖民地香港相提並論。

珍視自由 盼擁有更大發言權

隨著時間過去，中國漸漸不再向台灣兩千三百萬人民兜售「一國兩制」，轉而主張更空洞的「九二共識」。國民黨籍前陸委會主委蘇起後來坦承，「九二共識」是他為了重新包裝「一中各表」而「自創」的名詞。 在馬英九總統任內，「九二共識」變成兩岸對話的基礎，並在二○一五年馬總統和中國國家主席習近平於新加坡舉行的「馬習會」上登峰造極。

二○一六年民進黨重新執政，蔡英文總統表明無意接受這種曖昧的話術，導致海峽兩岸此後的官方接觸全面中斷。

而香港在二○一九年出現的抗爭者提醒世人，在這個國際大都會的七百萬住民中，絕大多數都珍視他們已經享有的自由，並且希望對港府的治理擁有更大的發言權，就像鄧小平及其接班人過去幾十年來所承諾過的一樣。

與此同時，美國持續力挺台灣，國務院最近更批准一項金額達二十二億美元的軍售案，包括艾步蘭主力戰車（M1A2T）和刺針防空飛彈等，國會勢必也會舉雙手贊成。美國還計畫對台出售新型的F-16V戰機，以升級台灣空軍老舊的F-16機隊。

中國操弄 讓美台更緊密連結

總而言之，即使美台關係屬於非官方性質，卻仍歷久彌新、蓬勃發展，而中國企圖操弄香港和台灣的拙劣伎倆，只會讓華府和台北更緊密地連結在一起。半年雖不算短，但目前看來，蔡總統在明年一月的大選中很可能順利連任。一旦她連任成功，北京霸凌這個島國、貶抑台灣人民透過民主方式選出的元首，斑斑劣跡可謂居功厥偉。想當然耳，獨裁專制的中國不會瞭解民主制度的真諦。

然而，十四億中國人民對自身的治理依然只能沉默，才是這個故事裡最令人痛心的悲劇。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心陳泓達譯）

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