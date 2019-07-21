赴中人數成長有限 中國31條破功

2019-07-21

鋪天蓋地宣傳 卻只增加4.58％ 與最近幾年相仿

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國去年實施對台卅一項措施，拉攏台灣民眾赴中發展，福建省前天稱將讓在閩台人參加社會保險、醫療保險。雖然中國祭出各項「惠台」措施，但據中國國台辦最新統計，台灣民眾去年赴中的人次，成長率為四．五八％，與最近幾年相仿，都維持在二到四％間。學者認為，中國動用所有資源、鋪天蓋地宣傳卅一條，實際效果有限。

福建利用社保、醫保拉攏台灣人

中國國台辦宣稱，卅一條措施核心是為在大陸生活、學習、就業、創業的台胞提供同等待遇，增強台胞獲得感、榮譽感，已有包括廿七個省區市在內的八十個地方有具體落地措施。而中國國務院新聞辦公室前天舉行記者會，福建省委書記于偉國於記者會上稱，「福建居民怎麼辦社保、醫保，台灣居民一樣就怎麼辦，完全是一家人」。

此外，中國官媒「中新社」前天公佈，今年上半年中國批准台商投資項目二四六八個，同比增長廿一．三％；實際使用台資金額九．八億美元，同比增長四十二％。不過，我經濟部也同步公佈台商回流統計，累計已有九十三家台商通過審查、投資金額突破四五二○億元。

台商回流 赴中工作人數也銳減

據國台辦近日公佈的「兩岸人員往來統計表」，台灣民眾去年赴中總計六一三萬六○八四人次，包括觀光客與往返兩岸的台商、台幹、台生、赴中工作者等，比前年成長四．五八％，幅度與二○一六年的四．五三％相當，並未出現大幅增加，事實上，還遠遠不如二○一○年的十四．六五％。

健行科技大學教授顏建發分析，中國慣常美化數據，以利宣傳，從國台辦公佈的數據看來，卅一條的效果並不顯著。美中貿易戰開打後，中國內部環境更加惡化，不僅台商回流，到中國工作的台灣人也銳減。據行政院主計總處去年底統計，二○一七年赴中工作降至四十．五萬人，為近十年新低，去年數據尚未出爐，但恐已跌破四十萬人。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程指出，據統計，尚有六成台灣人沒去過中國，因此北京近年積極對台招攬「首來族」，提供「落地接待」，以改變對中國的印象。短暫停留、走馬看花的參訪，或許會被表象矇騙，但若長期到不自由的中國居住，台灣民眾恐嚴重適應不良，這也是卅一條難以吸引人的原因。

中國國台辦統計台灣民眾赴中國情況

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