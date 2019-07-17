韓曾允諾 若當選總統不與吳爭黨魁

2019-07-17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選結果確定由高雄市長韓國瑜披掛上陣後，傳出有特定挺韓勢力想操作風向，施壓國民黨主席吳敦義以「請假」方式把黨機器交給韓掌控；但據黨內人士指出，韓早在約一個月之前就已經私下允諾，如果當選總統，無意兼任黨魁，更何況韓得背負市政包袱參選總統，根本無力再兼籌黨務，未來半年由吳操持黨機器，抬轎輔選，才符合韓現階段的政治利益，因此由韓掌黨機器之說，只是少數別有私心人士的操作。

有關刪除現行黨籍總統當然兼任黨主席的黨章修正案，韓國瑜前天公開表示，尊重中常會與全代會的決定，但據透露，積極推動黨章修正案的中常委，大約一個月前就帶著草案內容南下高雄市拜會韓國瑜，探詢韓的看法，韓當場表明，如果未來當選總統，不會與吳敦義爭黨魁的位子，相關中常委因此放心推動本案。

黨內人士認為，既然韓國瑜無意當選總統後兼任黨魁，更不可能在選舉階段想要掌控黨部，就算吳敦義聘韓擔任第一副主席，自己再請假，讓韓國瑜來主導黨機器，韓有本事當市長、選總統、又兼黨魁？「韓應該不會這麼笨！」

黨內人士證實，確實有一股勢力想要掣肘黨章修正案，但如果全代會沒有通過，以吳敦義的個性，可能會讓出黨機器給韓運用，甚至連不分區名單都交給韓決定，未來半年如果吳不幫忙，韓會選得很辛苦，因此大家才會有把總統、黨魁兩個位子分開的構想。

此外，配合二十八日將召開全代會，國民黨今日中常會將通過核備韓國瑜為總統選舉被提名人，以及黨章研修小組建議刪除現行黨籍總統當然兼任黨主席、增加五席由黨籍直轄市與縣市長擔任的指定中常委等黨章修正案，提報全代會公決。中常委席次總數將由目前的三十九席，擴大為四十四席。

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