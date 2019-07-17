法官法修正案今公布 「陳玉珍條款」施行

2019-07-17

〔記者吳政峰／台北報導〕民眾對司法滿意度徘徊在四成低檔，立法院臨時會特別通過「法官法」修正案，異動幅度高達五十一條，試圖挽救民心。這是二○一二年「法官法」施行後首次修正，總統定十七日公布，除「增加懲戒種類」、「禁止搶退」、「職務法庭改為一級二審」等條文須等子法配套，一年後才生效，其餘例如可追回貪污司法官薪俸的「陳玉珍條款」，則是自今日起施行。

司法院統計，僅卅八．四％的受訪者信任法官，廿七％滿意司改，「法官法」修正案從制度面上補強。以往司法官如果退休才爆出問題，職務法庭無法追回退休金，這些人可爽領人民納稅錢終老，新制則增加追回退休金與退養金的懲戒，不再浪擲民脂民膏。

此外，司法官出事後如果火速申請退休，以前只能用行政手段拖延退休案，但仍有可能搶退成功；新制改為經過司法院或監察院移送懲戒，或監院已立案審查，在判決確定或審查結束前，「不得申請退休或資遣」，杜絕搶退歪風。

而以往司法官的懲戒案件須先經監院彈劾，再由職務法庭審理，流程冗長，本次修法改為雙軌制，即職務法庭除受理監院彈劾外，也可審理法評會移交的懲戒案，加速審理效率；特別的是，職務法庭改為一級二審制，第一審加入兩位參審員，由素人審理法官懲戒。

過去當事人只能透過核准團體請求法官評鑑，未來全面廢除團體評鑑，當事人可直接請求評鑑司法官，且時點是從「判決確定」或「案件繫屬滿六年」起算三年，拉長期限。

以上條文涉及施行細則、實施辦法、遴選辦法等相關子法約廿條配合修正，因此公布後一年才生效，而十七日生效的則有「陳玉珍條款」、「廢除全面評核」、「中研院研究員可轉任司法官」等三大重點，其中貪污達二三二五萬元的陳玉珍已於十五日宣判，確定無法追回薪水；每三年一次的全面評核也由當事人請求評鑑替代，因而廢除；法律系畢業、曾任中研院研究員十年以上者，可轉任地院法官。

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