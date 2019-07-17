馬英九洩密案法官判決反覆 陳師孟要查

2019-07-17

司法院秘書長呂太郎：法官獨立審判受憲法保障

〔記者謝君臨、吳政峰、黃捷／台北報導〕前總統馬英九洩密案已無罪定讞，監委陳師孟認為，該案歷審判決反覆，將調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形；大法官當選人、司法院秘書長呂太郎回應尊重監委職權，但法官獨立審判同受憲法保障，監委調查範圍不應超出判決書，也不宜約詢法官；陳師孟則批，呂說這些話，沒資格當大法官。

馬英九涉洩密案一審獲判無罪，二審改判四個月徒刑；高院更一審認為，前檢察總長黃世銘當時是「主動求見」交付資料，馬是「被動接收」，非藉總統身分違法取得應秘密資料，並無指揮、教唆洩密，馬、黃並非共犯，「黃犯罪不等於馬犯罪」，馬也非通保法犯罪主體身分，十二日判馬無罪定讞。

對此，陳師孟表示，此案事涉前總統刑事責任，影響層面非同小可，但歷審判決反覆，實已造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑，究竟歷審法官辦案有無濫用自由心證情形，實有進一步查明釐清之必要。

陳嗆呂：沒資格當大法官

呂太郎昨回應，尊重陳師孟的監察權，但法官獨立審判同受憲法保障，包括事實認定、心證形成、法律見解都完整交代於判決書內，監委調查範圍不應超出判決書內容，也不宜約詢法官；且過去大法官解釋也指出，監委若要調查相關卷宗，尤其是審判中的個案，都有一定限制。高院則說，尊重監委職權，但希望調查不要傷害司法審判獨立性。

陳師孟回應呂：「法官是獨立審判，監委同樣也是獨立調查。」如果包括法律見解、自由心證都是所謂的「審判核心」，監委都不能調查，那請問：「監委的職責到底還算什麼？去調查他們有沒有跑酒家、養小三？」

陳師孟批，馬案一審法官唐玥說馬英九行使「院際調解權」「阻卻違法」明顯濫用自由心證，司法院自己不處理，監委要處理，「你還說這個又是紅線，那個又不能動，真是莫名其妙的講法，我認為憑呂這些言論，他真的沒有資格擔任大法官。」

除了陳師孟將調查馬洩密案歷審法官辦案情形外，資深律師林憲同認為，承審本案的高院刑事庭長張惠立故意幫馬脫罪，昨至台北地檢署按鈴控告張瀆職。對此，張惠立昨表示「不回應」。

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