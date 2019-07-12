義消餐會 王韓再度同框

2019-07-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立法院長王金平與高雄市長韓國瑜昨晚再度同框，出席高市義勇消防總隊顧問團餐會，雙方互動頻繁，還約了下次再見面、喝點小酒。

王金平原本預定晚間六點半抵達，韓國瑜則預定七點抵達。大批媒體在三樓等候，未見人影，直到晚間七點，三樓電梯打開，赫見王、韓一起緩緩走出。

王金平幕僚解釋，王因為塞車，晚了半小時才抵達，剛好韓市長快七點時已抵達會場，因此在一樓等了王二、三分鐘才一起上樓。二人隨後坐上主桌，互動聊天相當自然，韓講話時，王一度拿出記事本寫字。

王金平致詞完先行離去，並接受媒體聯訪。媒體問他說，與韓國瑜一起進來，是不是有韓王結盟的可能性？王四兩撥千斤說：「他（指韓國瑜）知道我要來，在樓下等我。」雙方有聊什麼嗎？王表示：「隨便聊，什麼事都可以聊。」

針對王金平曾拿出記事本寫字，媒體好奇是寫什麼？王坦言：「我們另外有約會，會再見面喝一點小酒。」是否有合作的可能性？王表示：「今天不談這個！」

王金平強調，他來參加餐會，因為他是全國義消總會的總會長。由於王之前說過郭董是他的打火兄弟，媒體詢問有幫郭董拉票嗎？王趕忙說：「沒有啊，我從頭到尾都沒談到選舉的事。」

媒體又問王金平會繼續選嗎？王回說：「以後再說吧！」韓國瑜則向義消們敬酒，比王晚二十多分鐘離去，未接受訪問。

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