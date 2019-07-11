人總會商 軍公教明年擬不調薪

2019-07-11

〔記者李欣芳／台北報導〕明年軍公教人員是否調薪，引發各方關注，行政院人事行政總處昨召開軍公教待遇審議委員會，雖然對明年調薪與否有正反意見，但會中的討論仍傾向不調薪。審議委員會綜合各項考量，認為去年軍公教人員已加薪三％，今年整體物價指數預估只漲○．七％，因此明年軍公教尚無調薪的必要。

人事總處將進一步呈報，由行政院長蘇貞昌最後決定明年軍公教是否調薪，據悉，政院未來可望拍板明年軍公教不調薪。

據了解，最近二十年來，軍公教調薪五次，分別為八十八年、九十年、九十四年、一百年、一○七年，儘管人事總處昨會議中，有人認為透過調薪可能產生擴張效應，刺激景氣，反對者則認為財政整體評估後，目前物價平穩，再調升恐影響地方財政；會中考量今年整體物價指數預估只漲○．七％，且去年軍公教人員已加薪，因此傾向不調薪。

官員表示，由於軍公教去年度才調薪三％，明年度軍公教調薪機率不大。軍公教若調薪三％，所需經費估計將超過二百億元，也將構成行政院編列明年中央政府總預算的一項壓力。

儘管不少軍公教人士對調薪有期待，不過，明年軍公教恐難加薪。美中貿易大戰雖然暫時休兵，但整體變數仍然存在，今年的全球經濟成長腳步明顯放緩，行政院主計總處也將台灣今年經濟成長預測值下修到二．一九％。

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