蔡明出訪 將首度在美與媒體茶敘

2019-07-10

〔記者李欣芳、陳鈺馥、陳昀、林良昇、林敬倫／綜合報導〕蔡英文總統週四將出訪加勒比海四個友邦拚外交，去程過境美國紐約，回程過境美國丹佛。蔡總統以往在出訪行程結束前都會與媒體茶敘，以前都是在友邦進行，這次將在丹佛舉行，這也是蔡總統首度與國內隨行媒體在美國茶敘，也被視為一項突破。

根據規劃，蔡總統的「自由民主永續」之旅，首站訪問海地，兩國元首雙邊會議後，參加海地總統國宴，不過夜，旋即啟程訪問聖克里斯多福及尼維斯四天三夜，蔡總統將分別會晤該國總理哈里斯及總督席頓，並接受席頓贈勳。

第三站訪問聖文森，蔡總統將會晤該國總理龔薩福，見證兩國簽署打擊跨國犯罪協定，並在國會發表演說。第四站訪問聖露西亞期間，蔡總統將會晤總理查士納、總督史納克，也將到國會發表演說。

結束四友邦訪問後，蔡總統將於台灣時間廿日下午抵達過境城市丹佛，並在廿一日與隨行媒體茶敘，丹佛停留兩晚後啟程返台，預定台灣時間廿二日返國。

宜市締姊妹市賀文 蔡署名台灣總統 藍綠互槓

另外，宜蘭市將與美國洛克維爾市締結姊妹市，立法院國民黨團昨不滿蔡英文總統在賀文署名「台灣總統」President of Taiwan （R.O.C.），召開記者會質疑「失格失能」、偷改國號，要蔡總統退出二○二○大選；國民黨總統初選參選人朱立倫認為，蔡總統為特定目的才講中華民國總統，其他時間反倒忘記她是中華民國總統。

民進黨立委賴瑞隆受訪痛批，國民黨不要一再與中國唱和打壓台灣，用台灣總統哪裡有失國格，蔡總統是唯一能堅定保衛台灣的台灣總統。

宜蘭市長江聰淵則說，他為宜市拚外交，被中國吃盡豆腐，賀函頭銜有中華民國的簡稱ROC，國民黨應先釐清自己是中國國民黨，還是中華民國國民黨。

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