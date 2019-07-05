國際護理協會大會》伸手遮我名牌 外交部譴責中國蠻橫

2019-07-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國代表七月一日在國際護理協會（ＩＣＮ）大會閉幕式時，為了不讓台灣代表名牌上的國旗露出，逕自在舞台上伸手將名牌翻面。外交部昨強烈譴責此事，批評中國粗暴蠻橫，也對台灣護理學會捍衛平等參與的努力表達敬佩。

台灣護理學會捍衛平等參與

二○一九年國際護理協會護理大會於六月廿七日至七月一日在新加坡舉辦。民進黨立委、台灣護理學會副理事長陳靜敏三日爆料指出，中國代表吳瑛為了不讓台灣護理學會副理事長黃璉華名牌上的台灣國旗在舞台上露出，竟逕自伸出手越過美國代表將黃的名牌翻面，無禮行為讓人瞠目結舌。陳靜敏暗諷說，她知道台灣護理很優秀，但「中國也太害怕台灣被國際看見了！」

陳靜敏在貼文中表示，中國在國際社會上對台灣小動作不斷，早在國際護理協會大會前一週，便威脅ＩＣＮ要將台灣護理學會的國籍改成中國，否則中國代表將缺席大會，幸好我國代表嚴正抗議，最後才得以出席大會。

台灣護理學會發出聲明，認為此舉「明顯惡意無理」，並強調該會所有團員在這兩年一次的國際護理盛會上，積極展現台灣護理專業及學術研究能量，是非常成功的護理專業外交。此次與會人數多達五三一○人，台灣共有四一九位護理師參加並發表研究論文，高居與會一二四國的第三位。

外交部副發言人歐江安昨譴責中國粗暴遮蓋我國與會代表名牌，舉止粗暴、蠻橫；經過護理學會積極捍衛及國際會友聲援，我方終能維持有尊嚴的專業及平等參與。

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