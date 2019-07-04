雙城論壇提新論述？ 柯：明天的事明天再煩惱

2019-07-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨率團前往上海參加今天舉行的雙城論壇，首站參訪洋山深水港，晚間則出席上海方舉辦的接風晚宴，由上海市長應勇親自接待。被問及此次是否會在「五個互相」外，提出其他新論述，柯文哲說，「明天的事明天再煩惱」。

柯文哲昨飛抵上海，參訪洋山深水港後接受媒體聯訪。面對外界質疑台北沒有港口，卻跑來上海參觀港口，是否提高議題層級，有意直攻大位，柯回應，洋山是中國自傲的工程，要學就學人家最厲害的，光跨海大橋卅五公里就很了不起，加上吞吐量大，強調智能、綠色、安全，自己看了一下，確實相當高科技。

柯搭機前特地在機場唸了一份聲明稿，除了兩岸態度外還提及人權、世界衛生大會等，引發討論。不過柯文哲受訪時則稱，也不是第一次出訪會先做聲明，每次出國前都會，還笑說「因為稿子太長背不起來」才照稿唸。

針對「在雙城論壇致詞時，是否會維持一樣立場，還是會增加兩岸一家親或是其他論述？」「接下來是否會見中國國台辦主任劉結一？」等提問，柯僅說，「明天的事情明天再煩惱，後天的事後天再煩惱」。

儘管這是柯文哲第三度到上海參加雙城論壇，管制卻是歷屆最嚴格的一次，不僅不少行程都不開放媒體採訪，受訪問題、家數也有限制，且一定要集體行動，上海方還要求北市府須自備「麥克風架」。

採訪管制嚴格 柯回不會吧

媒體昨也問柯，是不是因受到「反送中」等事件影響，擔心會有意外事件發生，才有諸多維安限制？柯文哲強調「所有行程都應該有公開」，問題是主團移動的速度相當快，媒體團要追也追不上，但每個行程都有提供影片，這沒有問題，且部分地點也有空間限制，反正就是客隨主便，依照中國大陸方面來安排。至於隨行採訪管制嚴格，柯則說「不會吧」。

柯文哲昨晚出席接風晚宴，和應勇互動熱絡，應勇致詞時表示，這次是柯文哲任內第三次以市長身分到上海，希望這次雙城論壇可以取得預期成果；柯文哲致詞說，今年是雙城論壇第十個年頭，希望可以長長久久，繼續交流下去。

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