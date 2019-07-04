退將、高官禁赴中政治活動 列管2700人

2019-07-04

〔記者鍾麗華、涂鉅旻／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國相關政治活動，有妨害國家尊嚴行為者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處一千萬元罰鍰。陸委會估計，列管人數約二千七百人。

于北辰支持 無論職等都應遵守

陸軍退役少將于北辰昨受訪支持修法，他認為只要擔任公務員者，無論職等高低，都應遵守修法精神；就軍中而論，有些階級不高者，卻接觸高等級國家機密，更應受嚴格管制，尤其在兩岸尚未結束敵對關係前，我方不該向中共五星旗致敬，或和中共官員接觸。

于：執行不容扭曲、無限上綱

于北辰也認為，「兩岸人民關係條例修正案」執行上不容扭曲，也不該無限上綱。假如受規範者到中共觀光、旅遊，在未刻意安排下，於某些場合、路上碰到中共相關人士，政府務必用客觀方式認定與執行規範，除不能侷限個人行動自由，更不能做為加諸退休軍公教人員莫須有罪名的方式，導致白色恐怖再現。

吳斯懷質疑 給民進黨空白支票

退役中將吳斯懷昨受訪時批評，此法案恐違反憲法的人民言論與遷徙自由，同時也違反法律公平與通用性。難道少將之下的退伍官兵，是否就能不忠誠？假如我方政府官員拜會中共省市首長，接待室內有中共國旗、播放中國國歌，「算不算政治活動」？

吳斯懷也質疑，此次修法的「政治性活動」並沒有明確定義，等於給民進黨一張空白支票，現在很多兩岸論壇或交流，只要有中共官方人士參加就叫「政治性活動」，難道兩岸都不用交流了？他強調，他絕對遵守法令，但擔心此法後續遺患無窮，盼各界能長遠思考。

一位不願具名的退役中將質疑，此規範由誰定義？如規範不夠明確，太容易入人於罪。這位退將認為，具備情報背景的高階軍官，本身就有終身不再赴中國大陸的覺悟，但並非所有將領都會涉及高機密性質業務，軍人退伍後就是百姓，以一個並非對待一般百姓的制度來規範，是否有違憲法賦予人人平等的精神？

陸委會：違法否 由審查會審認

陸委會表示，曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關政務副首長以上人員，或少將以上人員，及情報機關首長，是指標性人員，參與中國大陸黨政軍相關機關舉辦的慶典或活動，有妨害國家尊嚴行為，將受罰。對於違法個案認定，須經原服務機關會同國安局、內政部、法務部及陸委會等相關機關組成審查會審認。

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