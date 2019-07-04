吳敦義：請王金平督導民調 是尊重非轉移焦點

2019-07-04

〔記者施曉光、郭安家／台北報導〕退出國民黨總統提名初選的前立法院長王金平昨召開記者會，質疑民調取樣與初選公平性，國民黨民調執行小組召集人黃德福、組發會主委李哲華昨先出面回應澄清，黨主席吳敦義隨後在中常會提議，邀請王金平擔任總統初選民調「總督導」，獲得在場中常委一致決議通過。

吳：盼王督導的民調更完美無缺

國民黨發言人歐陽龍指出，吳敦義建議在民調執行五人小組之外，再增設一位「總督導」，現場中常委一致認同通過。他並強調，王金平的黨政經歷豐富，吳敦義已責成副主席曾永權向王提出邀請。

不過，王金平對此回應指「轉移焦點無法解決問題」，吳敦義昨晚於總統初選國政願景電視發表會場受訪時表示，焦點是王提出的，現在是真正針對焦點解決問題，希望王院長不要只提問題，而能做監督，希望王督導下的民調過程更完美無缺。

吳敦義說，過去王金平擔任民間團體董事長時，黃德福就是其秘書長，如王對民調有一些顧慮，請王作督導，是尊重王，不是轉移焦點，是真正針對焦點解決問題，使得民調過程完全排除疑慮，這樣才是良好處理。

黃德福稍早出面表示，民調作業流程一切秉持公平、公正、公開原則，甚至考慮未來開放媒體在遠處觀看民調公司執行電腦統計的過程，由於統計結果十五日才對外公布，目前擔心統計過程是否會被媒體用長鏡頭記錄拍攝。他並強調，不希望民調成為紛爭的開始，而是初選後黨內團結勝選的開始。

「許多傳聞是民進黨想製造紛爭」

至於王金平質疑初選可能遭對手陣營影響，李哲華表示，前天的民調執行及觀察說明會，已經向五位總統參選人陣營代表說明清楚，他強調，這次抽樣是從「一○七年中華電信住宅電話資料庫」的六四四萬六九七七筆市話號碼中電腦隨機抽出，機率比中彩券還低，許多傳聞只是民進黨策略性放消息，想製造國民黨紛爭，影響初選後整合，這是「司馬昭之心」。

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