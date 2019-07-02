打朱 郭：閒置成本多少 要去算啊

2019-07-02

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘日前拋出「零到六歲國家養」政見支票，行政院長蘇貞昌質疑亂開「芭樂票」、前新北市長朱立倫也酸「郭家養」。郭昨批「蘇根本不懂」；還說「台灣沒小孩沒未來，閒置成本有多少，學會計的人要去算啊！」

諷韓國瑜 北農賺錢是靠抽佣

郭的發言似乎是將槍口對向「學過會計」、是美國紐約大學會計學博士的同黨對手朱立倫。郭還說，「我自籌財源，不用編預算，現在檯面上，有誰比我會賺錢？韓市長說果菜公司賺錢，那個是他中間給人家抽佣賺的。」

蘇揆昨批評，郭提的零到六歲國家養只有兩種可能，一是芭樂票，二是大大加稅，因為要上兆經費，「你願意嗎？」郭台銘昨揪網紅「館長」陳之漢共爬象山，郭受訪時回批蘇不懂，「我的東西都是創新，不是創新的就不要跟我談。」

郭昨天爬山時，十四分鐘多就到目的地，在等館長時，郭台銘對自己的體力相當自豪，再提到生小孩議題。他說，「我自己要多生，我太太考慮中，台灣沒小孩沒未來，婦產科、學校的閒置成本要考慮進去，台灣沒有年輕人，人口剩一千六百萬（依國發會最新人口推估，到二○六五年是一七三五萬人），這些閒置成本有多少，學會計的人要去算啊！」

郭表示，要建立全台健康大數據基因庫，用大數據的資源開創財源；「我自籌財源，不用編預算，現在檯面上，有誰比我會賺錢？我過去十年賺了上兆元，韓市長說他的果菜公司賺錢，那是他中間抽佣，我是真的有能力把台灣變成自籌財源、不用編預算。」

郭台銘強調，「這跟國家財政沒關係，健康大數據自己就是一個產業」，他預估在台灣，健康大數據產業產值一年有一億美元；健康大數據不只照顧零到六歲小朋友，最好一路照顧一個人到七十、八十歲。

郭台銘話鋒一轉，又批評小英總統開車上大學；「現在大學生連學貸都來不及繳，怎麼有能力開車上學？她該解決經濟問題，我沒有上大學，在該上學的年紀，我已經開始送貨拚經濟。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法