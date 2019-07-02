酸郭 朱：以為0到6歲 是郭家養

2019-07-02

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘在第二場政見會拋出「零到六歲國家養」的政見，具有美國紐約大學會計學博士學歷的前新北市長朱立倫昨天酸說，他第一時間愣住了，還以為是「郭家養」（發音類似）；朱也批郭的「中華民國破產說」危言聳聽，郭「真的不懂」，高雄市長韓國瑜「也錯了一部分」。

反擊中華民國破產說 諷郭「真的不懂」

朱立倫昨天到新北市林口區參訪公共托老中心，他受訪表示，零到六歲國家養必須有兩個前提，一是如何收到這幾千億元的錢；另一個就是花掉下一代的錢。

他指出，如果國家只是「幫忙養」，指的是補助款；若是「完全由國家養」，光是填補私托與公托每月一萬元的差額，每年至少要多支出一四四○億元，再加上其他學習與托育費用，可能達到二千億元以上，若再加上奶粉、吃飯等生活所需，政府每年需支出的預算會高達數千億元以上。

對於郭指「中華民國是一家瀕臨破產的公司」，朱表示，我國的國家總資產在世界排名第十四，約有兩兆多美金的淨資產，外匯存底約有四千六百多億美金，中華民國政府的總資產約十二兆三千億元，負債約六兆元，淨值約六兆三千億元，這還不包括他擔任行政院副院長時對於政府資產的重估價，相關基金淨值超過七兆元，房地產在二十五兆元以上。

朱立倫說，他很確定「郭台銘真的不懂」，因為企業資產負債與國家負債是不一樣的概念，韓國瑜的說法「對了一點，也錯了一部分」，說中華民國破產是危言聳聽，重點在於不要亂開做不到的空頭支票、社福支票，以免債留子孫，例如長照社區化，長照制度要走向保險制，不能再花下一代的錢，「不能全部都國家來付、國家來養。」

郭、韓都有高風險 我才是「穩定的力量」

朱立倫表示，郭、韓兩人都有高風險，這是很多民眾的心聲，只有他才是「穩定的力量」，才是民眾的最佳選擇，畢竟最後還是需要穩定的力量來帶領國家，呼籲支持他的婆婆媽媽、中間選民勇敢表態支持朱立倫，況且有很多的郭粉、韓粉也支持他，在初選最後一週，他會繼續闡述好的政見和政策來爭取支持。

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