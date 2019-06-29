下月訪中 柯文哲：會盡力遵守我們的規則

2019-06-29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北上海雙城論壇七月四日將在中國上海金山假日酒店登場，台北市長柯文哲三日率團啟程，並首度前往江蘇昆山與台商座談。此行是否與國台辦主任劉結一會面備受關注，柯文哲昨稱，目前行程沒安排，但他沒辦法管對方的行為；市府昨公布的行程，也未出現柯與中國官員見面。據傳，劉結一將赴上海會見柯文哲，北市府對此未正面回應，僅說若有變更行程會依規定辦理。

北市府公布雙城論壇行程

柯文哲昨主持交通會報前接受媒體訪問，被問到是否與劉結一碰面，柯回應，目前都跟對方談好了，只剩下吃飯地點還沒決定，但目前與對方講好的行程，沒特別安排與國台辦官員見面的時間。

不過，柯文哲表示，依他在二○一七年的經驗，「他們（指中國）要做什麼，你也管不了他」。柯還說，他沒辦法去管對方的行為，但是「我們還是會盡我們力量，遵守我們的規則」。

媒體問是否擔心雙城論壇結束回台被抹紅，柯說，「我不用回來啊、我還沒出發現在已經在擔心了！」是否有感受到中央出手？柯嘆氣說，反正隨時都在出手。

鄧家基、蔡炳坤兩副市長隨行

市府昨公布行程，柯文哲七月三日上午率團從桃園機場搭機前往上海浦東國際機場，副市長鄧家基、蔡炳坤隨行，這也是北市首度有兩位副市長參加論壇，加上參加分論壇的相關局處首長，以及公費與自費的九名議員，此團共有六十九人。

二○一七年柯赴上海參加雙城論壇時，曾與時任國台辦主任張志軍短暫會見半小時，此次也是柯就任市長後第三次赴上海參加論壇，傳出將與劉結一、上海市委書記李強會面。

媒體關心柯是否與劉結一「不期而遇」，北市府副發言人柯昱安說，沒有隱藏版的行程，所有行程都對外公開，也沒有不期而遇，一切依照程序，如果提前更正行程會依規定向陸委會說明。

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