抗威權 東亞民主論壇登場

2019-06-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣民主基金會昨舉辦第六屆「東亞民主論壇」，上百國際民主倡議者齊聚台北，探討資訊時代如何對抗威權影響力。論壇提及，威權政體透過社群網站與蒐集個資，製造與散布假訊息，並進一步輸出威權治理規範與模式，以強化其區域影響力。

外交部次長徐斯儉出席論壇並致詞，他說，台灣長年處於惡意網路攻擊和虛假訊息傳播的第一線，不過，做為民主政府，台灣不會管制網路，但「言論自由並不代表容忍仇恨言論或錯假訊息」，因這些最終可能會損害民主和自由環境。

徐斯儉提到政府近期採取的積極作為，包括運用社群軟體管道，即時、易懂地發布澄清與反駁，以及強化立法規範散播錯假訊息等。徐斯儉也指出，民間企業與組織也做出許多努力，例如台灣LINE推出數位當責計畫，與四大查核中心合作，希望減緩錯假訊息散播，或例如Facebook在台灣啟動第三方事實查證計畫，連續違規可能被砍帳號等。

徐斯儉直言，專制影響力之於錯假訊息宣傳「是房間裡的大象」。就台灣而言，中國用盡方法想併吞台灣，雖因IP定位問題，我們無法確定中國是錯假訊息的唯一來源，或仍未百分百確定中國與台灣一些宣傳紅色政權媒體之間的聯繫，「但台灣社會和政府對威權影響力的覺察，比以往任何時候都更加警惕。」

台灣民主基金會 26日舉辦「東亞民主論壇」，與會講者貴賓在開幕式合影留念。（記者張嘉明攝）

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