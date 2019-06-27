李喜明屆退 獲一等雲麾勳章

2019-06-27

〔記者蘇永耀、涂鉅旻／台北報導〕參謀總長李喜明將於七月屆齡退役，總統蔡英文昨日頒授李喜明一等雲麾勳章，肯定其貢獻。總統並強調，面對中共不斷擴張軍事力量，台灣必須積極發展不對稱戰力，才能嚇阻中共軍力威脅。

國防部軍政副部長沈一鳴、海軍司令黃曙光都是可能接任總長人選。

蔡總統昨代表國人感謝李喜明貢獻將近五十年的歲月，投身軍旅，保家衛國，為國家安全努力。她並說，李喜明任期內，戮力落實國軍整體防衛構想，並且精進各項聯合作戰演練、整備，頒授一等雲麾勳章，就是要肯定李喜明在精進國軍整體戰力所做的努力。

蔡總統也感謝李喜明夫人的支持，並幽默地說，她要交付李喜明一個「一定要使命必達的任務」，過去李喜明帶著國軍四處奔波，出海遠航，「現在你要記住，在家裡，三軍統帥是你的夫人」，要好好照顧家人、陪伴他們出去旅行。

國防部昨公布今年七月將官晉升名單，共有六名中將、十三名少將獲得晉任，今日將舉辦晉任典禮，邀蔡總統到場訓勉。

根據國防部公布的晉任名單，獲晉任中將者為澎防部指揮官呂坤修、參謀本部作戰計畫次長葉國輝、參謀本部後勤次長黃佑民、國防部政務辦公室主任王紹華、花防部指揮官陳忠文及空軍教準部指揮官孫連勝等六員。

晉任少將人員，為王國樑、黃文啟、胡瑞訓、許永祥、馬家龍、于大任、謝宗保、劉強華、侯嘉倫、林志穎、曾安國、陳逸夫、陳學良等十三人。

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